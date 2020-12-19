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Москва

Украину предупредили об опасных последствиях заигрывания с Турцией 

Майк Габриелян 20 минут назад
Украину предупредили об опасных последствиях заигрывания с Турцией
Фото: РИА Новости
Заигрывание властей Украины с Турцией может иметь плачевные последствия для Киева. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Его цитирует РИА Новости.

«Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция «на голубом глазу» считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины», — сказал Молохов.

По его словам, Анкаре просто нужна слабая безвольная Украина для реализации своих геополитических интересов. Поэтому турки пытаются убедить Киев в своей поддержке, но не собираются «таскать для них каштаны из огня» в рамках так называемой «Крымской платформы».
Анкара опасается возможного в будущем объединения России и Украины, поскольку это автоматически понизит геополитическую роль Турции в регионе. Поэтому турецкая верхушка откровенно ставит на российский Крым как на политическое яблоко раздора.
При этом «османских» властителей не смущает оккупация Кипра турецкими военными, которая безнаказанно длится несколько десятилетий и являет собой наглядный пример дипломатии двойных стандартов.
В октябре президент Турции Эрдоган заявил на пресс-конференции с Зеленским, что Анкара не признает «незаконную аннексию» Крыма. Украину он назвал ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что турецкие СМИ считают, что «Путин раскусил Эрдогана».
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В мире , Александр Молохов , РИА Новости
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