Украину предупредили об опасных последствиях заигрывания с Турцией 

«Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция «на голубом глазу» считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины», — сказал Молохов.

По его словам, Анкаре просто нужна слабая безвольная Украина для реализации своих геополитических интересов. Поэтому турки пытаются убедить Киев в своей поддержке, но не собираются «таскать для них каштаны из огня» в рамках так называемой «Крымской платформы».

Анкара опасается возможного в будущем объединения России и Украины, поскольку это автоматически понизит геополитическую роль Турции в регионе. Поэтому турецкая верхушка откровенно ставит на российский Крым как на политическое яблоко раздора.

При этом «османских» властителей не смущает оккупация Кипра турецкими военными, которая безнаказанно длится несколько десятилетий и являет собой наглядный пример дипломатии двойных стандартов.

В октябре президент Турции Эрдоган заявил на пресс-конференции с Зеленским, что Анкара не признает «незаконную аннексию» Крыма. Украину он назвал ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.