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Москва

«Путин раскусил Эрдогана» 

Артём Кульша 1 час назад
Турецкие СМИ отреагировали на слова Путина об Эрдогане
Фото: Reuters
Турецкие средства массовой информации по-разному интерпретировали слова президента России Владимира Путина о своем турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане. Об этом сообщает «Царьград».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее журналисты поинтересовались его мнением об Эрдогане. Российский лидер назвал его мужчиной и человеком, который держит слово, не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны. Путин назвал последнее качество турецкого коллеги элементом прогнозируемости, очень важным для понимания того, с кем имеешь дело. Также он признался, что зачастую его с турецким коллегой взгляды расходятся, порой они и вовсе противоположные.
Турецкие СМИ по-разному отреагировали на слова президента России. Заголовки в проправительственных изданий Sabah и Takvim обыгрывали его слова о том, что Эрдоган держит слово.

«Путин раскусил Эрдогана», — озаглавило свою публикацию оппозиционное издание Cumhuriyet, подразумевая предсказуемость президента Турции во время переговоров.

В октябре Эрдоган заявил, что удар ВКС России по учебному центру сирийской оппозиции в Идлибе является показателем нежелания Россией долгосрочного мира и стабильности в Сирии.
Тогда же он заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которую воспринимает как ключевую страну в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.
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Комментарии 2
В мире , Владимир Путин , Газета Cumhuriyet
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