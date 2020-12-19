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Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ 

Майк Габриелян 37 минут назад
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее государства связано с успешной работой КГБ. Он поздравил чекистов с профессиональным праздником, который отмечают сегодня в стране. Об этом сообщается на сайте главы бывшей советской республики.

«Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом…» — сказано в поздравлении.

Глава государства отметил, что в числе важных задач КГБ остается противодействие иностранным разведкам и выявление скрытых угроз национальной безопасности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме Лукашенко обвинили «в утрате связи с реальностью».
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В мире , Александр Лукашенко , Госдума
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