Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее государства связано с успешной работой КГБ. Он поздравил чекистов с профессиональным праздником, который отмечают сегодня в стране. Об этом сообщается на сайте главы бывшей советской республики.
«Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом…» — сказано в поздравлении.
Глава государства отметил, что в числе важных задач КГБ остается противодействие иностранным разведкам и выявление скрытых угроз национальной безопасности.