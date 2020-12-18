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Москва

РФ обвинила Лукашенко в утрате связи с реальностью 

Павел Тиунов 1 час назад
Госдума обвинила Лукашенко в утрате связи с реальностью
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил связь с реальностью, заявил на круглом столе, организованном «Московским комсомольцем», глава комитета Госдумы РФ Константин Затулин. По его словам, белорусский лидер сам виноват в сложившейся в республике ситуации.
Затулин подчеркнул, что Лукашенко буквально своими руками сформировал ту оппозицию, которая сегодня ему противостоит. Он отметил, что белорусский президент на протяжении 26 лет выдавливал из страны своих политических оппонентов, которые впоследствии нашли поддержку на Западе.

«Сам Лукашенко утратил связь с реальностью», — подчеркнул депутат.

По словам Затулина, в Белоруссии в настоящее время образовался политический тупик, в выходе из которого не заинтересован ни Лукашенко, ни оппозиционеры. Президент сегодня пытается «пересидеть» протесты, его противники пока не могут похвастаться какими-либо успехами, резюмировал парламентарий.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев добавил, что Лукашенко боится проигрыша на повторных выборах, поэтому решил стать главой общенационального собрания. По его словам, Москве не следовало бы «делать ставку» на действующего президента Белоруссии, поскольку таким образом российские власти теряют авторитет у рядовых граждан республики.

«Простые люди все чаще задаются вопросом, за кого Москва — за них, или за Лукашенко», — констатировал Дмитриев.

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Комментарии 1
В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Константин Затулин , Госдума , Московский комсомолец
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