Госдума обвинила Лукашенко в утрате связи с реальностью

Затулин подчеркнул, что Лукашенко буквально своими руками сформировал ту оппозицию, которая сегодня ему противостоит. Он отметил, что белорусский президент на протяжении 26 лет выдавливал из страны своих политических оппонентов, которые впоследствии нашли поддержку на Западе.

«Сам Лукашенко утратил связь с реальностью», — подчеркнул депутат.

По словам Затулина, в Белоруссии в настоящее время образовался политический тупик, в выходе из которого не заинтересован ни Лукашенко, ни оппозиционеры. Президент сегодня пытается «пересидеть» протесты, его противники пока не могут похвастаться какими-либо успехами, резюмировал парламентарий.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев добавил, что Лукашенко боится проигрыша на повторных выборах, поэтому решил стать главой общенационального собрания. По его словам, Москве не следовало бы «делать ставку» на действующего президента Белоруссии, поскольку таким образом российские власти теряют авторитет у рядовых граждан республики.