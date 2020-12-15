Пока вы спали: США намерены взломать воздушные ворота РФ 

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По его словам, руководство Североатлантического альянса видит идентичность блока в его милитаризации. В последние годы она была несколько подорвана. Поэтому НАТО увеличило активность разведдеятельности у границ России, которую рассматривает в качестве военной угрозы.

США пока не станут раздувать протест в Белоруссии. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил «Свободной прессе».

По его словам, у американских властей пока нет причин делать это. Политолог обратил внимание на то, что в настоящее время США очень неплохо выстраивают отношения с Александром Лукашенко, например, намереваются направить в Белоруссию посла.

Власти Северной Кореи закупили российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом собеседники в разведке Южной Кореи сообщили Asahi.

По их словам, вакцину уже вводят выборочно членам Трудовой партии Кореи.

В свою очередь, источники в китайских бизнес-кругах рассказали изданию, что также КНДР закупила в Китае диагностическое оборудование, в том числе термографы.

Пассажирский самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом в пресс-службе «Ростеха» сообщили РИА Новости. Лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и летал в течение часа и 25 минут. В ходе полета экипаж проверил функционирование всех систем воздушного судна, устойчивость и управляемость, режимы работы силовой установки.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал МС-21-310 лайнером нового поколения, который возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал полет самолета результатом последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей.

Россия и Китай наладили сотрудничество против США. Об этом сообщает египетское издание NoonPost. Во время пандемии коронавирусной инфекции Москва начала помогать Пекину в разработке системы предупреждения о ракетном нападении.

СПРН позволяет за несколько минут предупредить ракетную атаку. На данный момент такие системы есть лишь у России и США. NoonPost называет сотрудничество России и Китая по этому вопросу катастрофой для Запада, так как вскоре тот может быть вытеснен из Азии, Ближнего Востока, Центральной и Западной Африки.