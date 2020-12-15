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Москва

Пока вы спали: США намерены взломать воздушные ворота РФ 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: США намерены взломать воздушные ворота РФ
Фото: РИА Новости
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«США хотят взломать воздушные ворота России»

НАТО активизировало разведывательную деятельность у границ России, чтобы утвердить свою идентичность. Об этом военный аналитик Сергей Ермаков заявил «Свободной прессе».
По его словам, руководство Североатлантического альянса видит идентичность блока в его милитаризации. В последние годы она была несколько подорвана. Поэтому НАТО увеличило активность разведдеятельности у границ России, которую рассматривает в качестве военной угрозы.
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«Против Лукашенко даже у Америки кишка тонка»

США пока не станут раздувать протест в Белоруссии. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил «Свободной прессе».
По его словам, у американских властей пока нет причин делать это. Политолог обратил внимание на то, что в настоящее время США очень неплохо выстраивают отношения с Александром Лукашенко, например, намереваются направить в Белоруссию посла.
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КНДР купила «Спутник V»

Власти Северной Кореи закупили российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом собеседники в разведке Южной Кореи сообщили Asahi.
По их словам, вакцину уже вводят выборочно членам Трудовой партии Кореи.
В свою очередь, источники в китайских бизнес-кругах рассказали изданию, что также КНДР закупила в Китае диагностическое оборудование, в том числе термографы.
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МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

Пассажирский самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом в пресс-службе «Ростеха» сообщили РИА Новости. Лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и летал в течение часа и 25 минут. В ходе полета экипаж проверил функционирование всех систем воздушного судна, устойчивость и управляемость, режимы работы силовой установки.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал МС-21-310 лайнером нового поколения, который возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал полет самолета результатом последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей.
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Россия и Китай объединились против США

Россия и Китай наладили сотрудничество против США. Об этом сообщает египетское издание NoonPost. Во время пандемии коронавирусной инфекции Москва начала помогать Пекину в разработке системы предупреждения о ракетном нападении.
СПРН позволяет за несколько минут предупредить ракетную атаку. На данный момент такие системы есть лишь у России и США. NoonPost называет сотрудничество России и Китая по этому вопросу катастрофой для Запада, так как вскоре тот может быть вытеснен из Азии, Ближнего Востока, Центральной и Западной Африки.
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Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
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В мире , Богдан Безпалько , Сергей Ермаков , Сергей Чемезов , Денис Мантуров , Александр Лукашенко , Иркутский авиазавод , Ростех , НАТО , РИА Новости
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