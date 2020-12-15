ВВС США хотят взломать воздушные ворота России 

Интенсивность авиаразведки США НАТО у российских границ в 2020 году выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привел начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан

В интервью газете «Красная звезда», военачальник рассказал, что радиотехнические войска (РТВ) ВКС РФ сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки (РЛС) «Контейнер». Возможности станции, по его словам, «позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, рядя стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии ».

Франции, Китая и РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Аналоги есть у США, Великобритании Австралии . Но главным отличием нашей станции, по словам генерала Кобана, «является ее способность не только вести радиоразведку, но и накапливать информацию, на основе которой вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника».

Только за текущий год, как отметил начальник РТВ, было зафиксировано более 1000 фактов полета самолетов-разведчиков США и НАТО у российских рубежей. Всего в 2020 году РТВ обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

Вместе с тем, как заявил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу , «обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу». Для чего НАТО, по словам министра, регулярно совершает полеты с имитацией нанесения ракетного удара по территории России, «в том числе, с применением большого количества самолетов».

Более того, в этом году впервые отработка таких ударов проходила из воздушного пространства Украины . В маневрах участвовали два стратегических ракетоносца B-52H Stratofortress ВВС США, которые 14 сентября вылетели с авиабазы Фэрфорд в Британии и, войдя в воздушное пространство Украины, пролетели вблизи российско-украинской границы, отработав нанесение ядерных ударов по Крыму

Одновременно у российских рубежей на Черном море курсировали сразу три разведывательных самолета НАТО, наблюдавшие за реакцией российских военных.

— Активизация НАТО развивается постоянно. Это цель Североатлантического союза, поскольку именно в своей милитаризации, в наращивании военного потенциала, в демонстрации своего военного потенциала натовское руководство видит идентичность блока. Эта идентичность в последние годы была несколько подорвана, в том числе, и администрацией Трампа, которая поставила под сомнение выполнение ключевой «пятой статьи» о коллективной обороне. И НАТО сейчас как бы пытается на практике доказать, что, на самом деле, отвечает тем целям, ради которых блок создавался. А именно, обороне стран Европы от военной угрозы.

В качестве такой военной угрозы раньше рассматривался Советский Союз. Сейчас — Россия. На это и работает сейчас вся натовская пропаганда, раздувая миф о пресловутой российской военной угрозе.

В последнее время, правда, к этому добавляется еще миф об угрозе со стороны Китая.

Что касается интенсивности военных маневров и полетов разведывательной авиации НАТО вблизи наших границ, то это как раз и вытекает из цели альянса — доказать свою полезность для Запада, как военной организации, которая, действительно, стоит на страже безопасности.

«СП»: — Но активизировались не только натовские самолеты, а американские, в большей степени. И не только разведчики…

— У США здесь очень хитрая позиция — когда им выгодно, они могут отделять себя от альянса. Но в целом главная точка опоры в Европе для американцев остается НАТО. Это ключевой момент. Не случайно, американский контингент, который находится в Европе, возглавляет тот же самый генерал, что командует всеми силами Североатлантического договора.

Это все звенья одной цепи. Одна система, на самом деле. Решения принимаются в одних и тех же штабах, в одном и том же центре принятия решений. И это тот ключевой момент, который нас тревожит.

Ведь речь идет о позиции США, которые еще и своих союзников настраивают на противодействие нашей стране.

Понятно, возможности у НАТО достаточно большие. Поэтому количество разведывательных полетов будет и дальше наращиваться. Как будет возрастать и другая активная деятельность альянса вблизи наших границ. Именно в таком направлении сейчас работает их пропаганда, работает давление со стороны США в рамках так называемого «сдерживания».

На самом деле, мы должны понимать, что речь идет о противодействии силовом. И о силовом противодействии нашей стране.

«СП»: — Нужно ли это расценить, как угрозу нашей безопасности?

— Безусловно, в НАТО не готовы сейчас начать какую-то военную операцию против России. Но вопрос заключается в тенденции — они постоянно готовятся к этому.

Альянс планомерно наращивает мускулы, в том числе, развивая такие компоненты своего военного потенциала, как военная мобильность — что невозможно объяснить никакой борьбой с терроризмом. Это необходимо для того, чтобы вести серьезные, масштабные и достаточно длительные военные кампании

Безусловно, наше Минобороны и другие силовые ведомства, со своей стороны, все это внимательно отслеживают. И принимают в соответствии с этим адекватные меры, которые бы не позволили перейти к более серьезному уровню конфронтации.

Россия продолжит реагировать на натовские провокации оперативно, спокойно, достойно и по ситуации — с учетом угрозы, которую они представляют.

Кстати, Москва неоднократно (и по линии Минобороны, и по линии Министерства иностранных дел ) предлагала НАТО поднять вопрос о том, чтобы договориться о противодействии и предупреждении различных инцидентов в воздухе, в морском пространстве и на суше во время проведения учений, маневров, каких-то разведывательных полетов. Чтобы эти инциденты не повлекли за собой более тяжелые последствия.

Но альянс на словах старается оставаться в рамках основополагающего документа Совета Россия-НАТО, а, по существу, нарушая его.

«СП»: — Поясните, каким образом?

— За последнее время США к выполнению так называемых совместных ядерных миссий НАТО привлекают не натовские государства, что формально является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Также участие в подобных учениях принимают пилоты натовских государств, вроде Германии, Чехии, Польши, которые не обладают ядерным оружием. Они отрабатывают нанесение атомных ударов по территории вероятного противника.

А кто для НАТО военный противник, это «секрет Полишинеля».

Другой момент, это когда к учениям Североатлантического блока привлекаются, к примеру, Финляндии и Швеции. Это страны, которые находятся вблизи России, а Финляндия еще и граничит с нами. В ходе недавних учений там как раз отрабатывались мероприятия по применению перспективных видов вооружений, в том числе, различные виды ведения кибератак и информационных операций в самом широком контексте. То есть, от разведывательно-электронной борьбы, до проведения информационно-психологического воздействия.

«СП»: — Если воздушное пространство России вдруг будет нарушено самолетом США или НАТО, как мы ответим?

— Серьезный военный конфликт объективно никому сейчас не нужен — ни НАТО не нужен, ни, тем более, России. Поэтому мы и предлагаем сесть за стол переговоров и договариваться. И это, в первую очередь, дело альянса. Потому что они заморозили партнерство по линии Совета Россия-НАТО. Это было решение Брюсселя.

Что касается реакции на вторжение, то она будет соизмерима конкретной ситуации. Ведь пилот просто так воздушную госграницу нарушить не может — его ведут с земли, с воздуха, он полностью, можно сказать, под контролем. Это очевидный факт. Если только это ни какая-то ошибка позиционирования на местности, что, в принципе, возможно. Для того как раз вылетают наши самолеты и выходят корабли на перехват — чтобы лишний раз показать, что противник немножко заигрался в своих маневрах.

Но если и этот сигнал оставлен без внимания, тогда, д