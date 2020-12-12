Казахстан передал ноту России из-за высказываний Никонова

«В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]», — сказано в сообщении казахстанского МИД.

Там заявили об «участившихся провокационных выпадах некоторых российских политиков в отношении Казахстана».

По мнению казахстанских дипломатов, они наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами. В МИД потребовали не допускать «заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

«Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана», — пояснили в министерстве.

Выступая в эфире Первого канала депутат Госдумы напомнил, что Казахстан находился в составе России вплоть до 1936 года.

Напомним, Казахстан в его нынешнем виде был искусственно создан большевиками в 1920 году. При этом изначально республика входила в РСФСР и называлась Киргизская АССР.

Административным центром АССР был Оренбург, позже его перенесли в город Ак-Мечеть. В июне 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР. В декабре 1936 года решением коммунистических властей Казакская АССР была отделена от РСФСР и преобразована в Казахскую ССР.