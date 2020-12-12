Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Казахстан передал ноту России из-за высказываний депутата Госдумы Никонова 

Майк Габриелян 29 минут назад
Казахстан передал ноту России из-за высказываний Никонова
Фото: РИА Новости
МИД Казахстана передал ноту России из-за телевизионного выступления депутата Госдумы Вячеслава Никонова. В эфире ТВ он заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», сообщает ТАСС.

«В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]», — сказано в сообщении казахстанского МИД.

Там заявили об «участившихся провокационных выпадах некоторых российских политиков в отношении Казахстана».
Раскрыты роковые обстоятельства развала СССР
По мнению казахстанских дипломатов, они наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами. В МИД потребовали не допускать «заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

«Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана», — пояснили в министерстве.

Выступая в эфире Первого канала депутат Госдумы напомнил, что Казахстан находился в составе России вплоть до 1936 года.
Напомним, Казахстан в его нынешнем виде был искусственно создан большевиками в 1920 году. При этом изначально республика входила в РСФСР и называлась Киргизская АССР.
Административным центром АССР был Оренбург, позже его перенесли в город Ак-Мечеть. В июне 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР. В декабре 1936 года решением коммунистических властей Казакская АССР была отделена от РСФСР и преобразована в Казахскую ССР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительственная газета «Казахстанская правда» опубликовала карту Казахстана с «присоединенными» территориями России, Китая и Узбекистана и Китая.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Комментарии 164
В мире , Вячеслав Никонов , Александр Комаров , МИД , Госдума , Первый канал , "Казахстанская правда" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Происшествия
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение