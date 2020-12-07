Россия и Турция воюют на трех фронтах. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В 2015 году Москва Анкара стали противниками в гибридной войне в Сирии . С тех пор правительственная сирийская армия с российской поддержкой достигла серьезных успехов, но споткнулась о последний оплот терроризма — провинцию Идлиб, которую протурецкие формирования фактически оккупировали в 2020-м.

В 2019-м Турция открыла второй фронт против России — в Ливии, поддержав Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, тогда как Москва поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара.

Третий фронт военного противостояния между Россией и Турцией — Нагорный Карабах. Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров называет сложившуюся там ситуацию очень опасной и допускает любые провокации. При этом он не считает возможным открытое военное столкновение между странами. По его мнению, Турция вытеснит Россию с Южного Кавказа другими способами.

«В военном отношении Турция по сравнению с Россией пигмей, поэтому Россия может в короткие сроки разгромить группировку Турции, которая будет действовать именно на этом театре Нагорного Карабаха», — заявил военный аналитик Константин Сивков.

Багдасаров отметил, что Турция ясно показывает свой интерес к землям, отвоеванным Россией у Османской империи, а именно к черноморско-азовскому бассейну Украины, Гагаузии, а также к Крыму.