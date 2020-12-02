Польша пригрозила России судом
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN планирует получить компенсацию от России за «грязную» нефть, сообщает газета «Взгляд».
Россиян призвали готовиться к массовой вакцинации
Первое решение Байдена
Он пригласил на свою инаугурацию Светлану Тихановскую
, показав этим, что поддерживает демонстрации в Белоруссии с требованиями смены режима. Словоблудие автора о «защите прав человека» где угодно, кроме США, демонстрирует настрой американской элиты на дестабилизацию международных отношений ради собственных выгод.
Украина сообщила о срыве плана России в ООН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что Киев сорвал попытку России легитимизировать представителей самопровозглашенных республик Донбасса через формат Арриa Совета безопасности ООН
.
В Петербурге закроют все заведения общепита
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
распорядился полностью приостановить работу кафе и ресторанов города в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021-го.
Умер Борис Плотников
Умер актер Борис Плотников
, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Информации о причинах смерти 71-летнего артиста пока нет. Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре.
Россияне массово отказываются от валюты
Физические лица купили в третьем квартале валюты на 37 миллиардов рублей на российском рынке, что почти в 6 раз ниже предыдущего квартала, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленном ЦБ
.
Россиян предупредили о росте цен
Инфляция по итогам 2020 года ожидается на уровне 4,4%. Темпу роста способствует слабый рубль, а также увеличение стоимости некоторых продуктов питания. Прогноз сделан на основе опроса экспертов «РИА Новости».
Ворвавшийся в российский банк мужчина озвучил требование
В офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и требовал деньги, он был задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Как , задержанный угрожал взрывом.
В Большом театре найден труп
В здании Большого театра обнаружено тело мертвого человека, Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на анонимный источник. Скоропостижно скончался уборщик.