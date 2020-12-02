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Пока вы не уснули: россияне массово отказываются от валюты

Сергей Василенок
1 час назад
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Польша пригрозила России судом

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN планирует получить компенсацию от России за «грязную» нефть, сообщает газета «Взгляд».

Россиян призвали готовиться к массовой вакцинации

Президент России Владимир Путин поручил организовать начало массовой вакцинации от коронавируса в начале следующей недели, РИА Новости. Глава государства адресовал поручение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Первое решение Байдена

Он пригласил на свою инаугурацию Светлану Тихановскую, показав этим, что поддерживает демонстрации в Белоруссии с требованиями смены режима. Словоблудие автора о «защите прав человека» где угодно, кроме США, демонстрирует настрой американской элиты на дестабилизацию международных отношений ради собственных выгод.

Украина сообщила о срыве плана России в ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сорвал попытку России легитимизировать представителей самопровозглашенных республик Донбасса через формат Арриa Совета безопасности ООН.

В Петербурге закроют все заведения общепита

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился полностью приостановить работу кафе и ресторанов города в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021-го.

Умер Борис Плотников

Умер актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Информации о причинах смерти 71-летнего артиста пока нет. Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре.

Россияне массово отказываются от валюты

Физические лица купили в третьем квартале валюты на 37 миллиардов рублей на российском рынке, что почти в 6 раз ниже предыдущего квартала, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленном ЦБ.

Россиян предупредили о росте цен

Инфляция по итогам 2020 года ожидается на уровне 4,4%. Темпу роста способствует слабый рубль, а также увеличение стоимости некоторых продуктов питания. Прогноз сделан на основе опроса экспертов «РИА Новости».

Ворвавшийся в российский банк мужчина озвучил требование

В офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и требовал деньги, он был задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Как , задержанный угрожал взрывом.

В Большом театре найден труп

В здании Большого театра обнаружено тело мертвого человека, Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на анонимный источник. Скоропостижно скончался уборщик.
В мире,Светлана Тихановская,Дмитрий Кулеба,Борис Плотников,Татьяна Голикова,Александр Беглов,Владимир Путин,Совбез ООН,Центральный банк России,ООН,Правительство РФ,Деловая газета "Взгляд",АГН "Москва",Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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