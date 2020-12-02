Польша пригрозила России судом

Россиян призвали готовиться к массовой вакцинации

Первое решение Байдена

Украина сообщила о срыве плана России в ООН

В Петербурге закроют все заведения общепита

Умер Борис Плотников

Россияне массово отказываются от валюты

Россиян предупредили о росте цен

Инфляция по итогам 2020 года ожидается на уровне 4,4%. Темпу роста способствует слабый рубль, а также увеличение стоимости некоторых продуктов питания. Прогноз сделан на основе опроса экспертов «РИА Новости».

Ворвавшийся в российский банк мужчина озвучил требование

В офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и требовал деньги, он был задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Как , задержанный угрожал взрывом.