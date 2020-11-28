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Пашинян дважды за час позвонил Путину 

Майк Габриелян 19 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды в течение часа звонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Подробности беседы Пашинян раскрыл в фейсбуке.
Речь шла о вопросах, связанных с телами погибших, обменом пленными, поиском пропавших без вести. Также обсуждались ситуация в населенных пунктах Лачинского коридора, разблокирование дорог, размещение российских миротворцев.
По словам Пашиняна, он регулярно обсуждает ситуацию в Карабахе с Путиным. Иногда это происходит несколько раз в день. Однако о беседах не всегда сообщается из-за рабочего характера.
В начале ноября Пашинян подписал совместное заявление с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В регионе на 5 лет размещены российские миротворцы.
"Никол Пашинян — предатель!"
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео.
В мире , Видео
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