Пашинян дважды за час позвонил Путину 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды в течение часа звонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Подробности беседы Пашинян раскрыл в фейсбуке.

Речь шла о вопросах, связанных с телами погибших, обменом пленными, поиском пропавших без вести. Также обсуждались ситуация в населенных пунктах Лачинского коридора, разблокирование дорог, размещение российских миротворцев.

По словам Пашиняна, он регулярно обсуждает ситуацию в Карабахе с Путиным. Иногда это происходит несколько раз в день. Однако о беседах не всегда сообщается из-за рабочего характера.

В начале ноября Пашинян подписал совместное заявление с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В регионе на 5 лет размещены российские миротворцы.