Польша сделала предупреждение России 

Посольство Польши «с изумлением отметило» искажение Россией фактов, касающихся расстрела пленных в Катынском лесу. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«Рамблер» писал, что в Катынском лесу весной 1940 года были расстреляны пленные польские офицеры. Когда через год тела были обнаружены, правительство Советского Союза заявило, что военнопленные были расстреляны немцами. СССР признал вину только в апреле 1990 года.

Негативную реакцию посольства вызвала организованная Российским военно-историческим обществом конференция, которая проходила в Тверской области.

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном», — подчеркнули польские дипломаты.

В сообщении отмечается, что представленная на конференции версия событий «была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление» и переложить вину на нацистскую Германию.

«Удивляет также то, что это мероприятие было одобрено официальными представителями российской Думы, участвовавшими в конференции», — отметили в посольстве.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил радиостанции «Говорит Москва», что о военном преступлении известно недостаточно и сведения о массовых убийствах 1940 года замалчиваются.

«Варшава сегодня заявляет о тысячах, там 6 300. На самом деле сегодня подняты останки только 243 человек. Среди этих останков обнаружены красноармейцы. На Нюрнбергском процессе было определено, что это провокация Катыни и дело рук Геббельса. Я привозил туда польских депутатов, показывал. После войны были проведены несколько расследований. Много данных, что в этих могилах гильзы от немецких патронов, которые в Красной армии никогда не использовались», — пояснил парламентарий.

Чепа призвал «провести тщательное расследование с международным участием».