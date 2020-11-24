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Пока вы спали: «русские выбьют украм зубы» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пока вы спали: «русские выбьют украм зубы»
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Болгарии оценили желание Украины вернуть Крым

Болгарские читатели издания «Факти» с иронией прокомментировали заявления украинских политиков о возможности блицкрига в Крыму и возвращения полуострова, отметив, что «русские выбьют украм зубы». Об этом пишет «ИноСМИ».

«Какой еще блицкриг, русские выбьют украм зубы еще до того, как те двинутся в Крым!», — подчеркнул Бесен Язовец.

Другие участники дискуссии также высказали мнение, что через определенное время Украина вообще может распасться и ее территорию поделят между собой Россия, Польша и Венгрия.
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На Украине оценили будущую политику Байдена

Победа Джозефа Байдена на президентский выборах в США приведет к увеличению военной помощи Украине. При этом усилится и риторика противостояния с Россией. Такое мнение высказал на страницах издания «Главред» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, Украина — это инструмент давления на Россию и буферная зона.

«США вошли в Украину настолько глубоко и в настолько больших финансовых объемах, что нас теперь, как тот чемодан, легче нести, чем бросить», — уверен эксперт.

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Трамп разрешил начать передачу власти Байдену

Не признавший поражение на выборах президента США Дональд Трамп, тем не менее, заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) «делать, что нужно» для начала передачи власти своему сопернику Джозефу Байдену. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, что победим! Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили Мерфи и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал американский лидер.

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В России активизировались «черные кредиторы и коллекторы»

По данным Центробанка России, в третьем квартале 2020 года выявлено на 56,8% больше нелегальных кредиторов по сравнению с предыдущим. Такой резкий рост регулятор связал с послаблением карантинных мер, пишет газета «Известия».
При этом, по данным издания, россияне также жалуются на черных коллекторов. В Федеральной службе судебных приставов отметили, что доля жалоб на нелегальных взыскателей долгов за год увеличилась до 72%.
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Назван лидер рейтинга лучших работодателей России

Компания «Яндекс» возглавила рейтинг лучших работодателей по версии Forbes. Из-за изменения методики подсчета прежний лидер — «Норникель» — занял лишь 14-е место.
В Forbes отметили, что в этом году в рейтинге кроме условий труда, социальной и экологической политики компаний, учитывалось и мнение опрошенных экспертов.
Таким образом, существенно изменилась первая десятка рейтинга. На втором месте оказался алмазный гигант «Алроса», занимавший в прошлом году седьмое место. На третье место с 25-го поднялся Тинькофф Банк. А компания Splat, впервые ставшая участником рейтинга, сразу вошла в первую десятку, заняв 6-е место.
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