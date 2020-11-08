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Трамп отреагировал на заявления СМИ США о победе Байдена на выборах 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Трамп отреагировал на заявления СМИ о победе Байдена
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что американские СМИ называют кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена победителем в президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

"С каких пор низкокачественные (Lamestream. — перевод "Газеты.Ru") СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом?" — написал Трамп.

По его словам, весь мир "многому научился" в течение последних двух недель. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Газета.Ru , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС , США
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