Трамп отреагировал на заявления СМИ о победе Байдена

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"С каких пор низкокачественные (Lamestream. — перевод "Газеты.Ru") СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом?" — написал Трамп.

По его словам, весь мир "многому научился" в течение последних двух недель. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.