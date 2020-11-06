Против Лукашенко ввели санкции

Евросоюз считает президента Белоруссии ответственным за репрессии до и после президентских выборов в стране.

Помимо Лукашенко, в черный список внесли еще 14 белорусских чиновников. Среди них, в частности, значится сын главы государства Виктор Лукашенко . Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую . Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.

При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов , пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.