Российские бизнесмены обратились к Путину
10 тысяч на детей: кто получит новое пособие
Российский премьер-министр Михаил Мишустин
распорядился выделить на поддержку семей с детьми около 4,31 миллиарда рублей.
Самолет с Мишустиным на борту вынудили изменить маршрут
Воздушное судно, на борту которого находился премьер-министр России Михаил Мишустин, пропустило вперед пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Эрдоган шантажирует Россию Украиной
Турецкие власти делают «упреждающие шаги» к противостоянию с Российской Федерацией, «Московскому комсомольцу» замглавы комитета Госдумы
по делам СНГ Константин Затулин
. Анкара, по его словам, уже активно шантажирует Москву.
Гибель больных в Ростове-на-Дону встревожила Кремль
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал тревожными данные СМИ о смерти пациентов с коронавирусом в ростовской больнице из-за нехватки кислорода.
"Полезут под мост": НАТО готовит прорыв в Крыму
Строительство военно-морских баз, о которых заявил президент Украины Владимир Зеленский
, будет вестись для размещения военнослужащих стран НАТО
и атаки на Крым.
Названы четыре условия для мира на Донбассе
Донбасс может вернуться в состав Украины только при условии установления мира в регионе, проведения выборов и формирования там органов исполнительной власти, заявил глава украинской делегации в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук
.
Тихановский накричал на Лукашенко в СИЗО
Пашинян призвал армян взять оружие
Армянский премьер Никол Пашинян
призвал жителей страны взять в руки оружие, заявив, что только так Армения сможет добиться приемлемого решения конфликта в Карабахе.
Жители Дагестана вышли на народный сход
Родственники убитой в Дагестане восьмилетней школьницы организовали народный сход во дворе дома, где жила семья девочки. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Кавказ.Реалии».
Раскрыта причина смерти протоиерея Смирнова
Протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер от хронической болезни, которая была у него давно. Причину смерти священнослужителя раскрыл председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов
, передает ТАСС.
Из-за предателей Россия может оказаться в изоляции
До слушаний в спортивном арбитражном суде (CAS) осталось две недели. Там решится судьба всего нашего спорта. Итог может быть предсказуемым — Россию уничтожат. За махинации с допингом, начавшиеся в 2014 году, мы можем остаться без флага и гимна на ближайшие четыре года.