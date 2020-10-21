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Российские бизнесмены обратились к Путину

10 тысяч на детей: кто получит новое пособие

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку семей с детьми около 4,31 миллиарда рублей.

Самолет с Мишустиным на борту вынудили изменить маршрут

Воздушное судно, на борту которого находился премьер-министр России Михаил Мишустин, пропустило вперед пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Эрдоган шантажирует Россию Украиной

Турецкие власти делают «упреждающие шаги» к противостоянию с Российской Федерацией, «Московскому комсомольцу» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин . Анкара, по его словам, уже активно шантажирует Москву.

Гибель больных в Ростове-на-Дону встревожила Кремль

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными данные СМИ о смерти пациентов с коронавирусом в ростовской больнице из-за нехватки кислорода.

"Полезут под мост": НАТО готовит прорыв в Крыму

Строительство военно-морских баз, о которых заявил президент Украины Владимир Зеленский , будет вестись для размещения военнослужащих стран НАТО и атаки на Крым.

Названы четыре условия для мира на Донбассе

Донбасс может вернуться в состав Украины только при условии установления мира в регионе, проведения выборов и формирования там органов исполнительной власти, заявил глава украинской делегации в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук

Тихановский накричал на Лукашенко в СИЗО

Пашинян призвал армян взять оружие

Армянский премьер Никол Пашинян призвал жителей страны взять в руки оружие, заявив, что только так Армения сможет добиться приемлемого решения конфликта в Карабахе.

Жители Дагестана вышли на народный сход

RFE / RL

Родственники убитой в Дагестане восьмилетней школьницы организовали народный сход во дворе дома, где жила семья девочки. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Кавказ.Реалии».

Раскрыта причина смерти протоиерея Смирнова

Протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер от хронической болезни, которая была у него давно. Причину смерти священнослужителя раскрыл председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов , передает ТАСС.

Из-за предателей Россия может оказаться в изоляции

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