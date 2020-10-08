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Пока вы не уснули: новая угроза России из Азербайджана 

Сергей Василенок 13 минут назад
Пока вы не уснули: Азербайджан угрожает России
Фото: Reuters
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Названа роковая ошибка Навального

Политик Алексей Навальный может потерять авторитет из-за обвинений в адрес властей России в своем отравлении. Об этом, как сообщает «Ура. ру», заявили европейские эксперты.
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«Против нас ведется война»: эксперт о пожаре под Рязанью

Пожар на военной базе под Рязанью мог произойти из-за нарушения техники безопасности или в результате диверсии. Таким мнением с URA. RU поделился военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.
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Обзор иноСМИ: прибалты отказались говорить с Россией

Обманутые украинские нелегалы наводнили Финляндию Финский портал Yle рассказал о сотнях украинцев, нелегально работавших на финских стройках. Некоторым из них приходилось просить денег на еду, чтобы выжить.
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Россиян ждут массовые увольнения

Каждая пятая компания в России к концу года планирует сокращение штата сотрудников, сообщают «Известия». Предприниматели опасаются введения очередного пакета ограничительных мер из-за второй волны коронавируса.
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«Запредельный цинизм»: в Карабахе обстрелян храм с людьми

Артиллерийский удар по собору в городе Шуши нанесли после того, как в Сети появились кадры молящихся военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
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Новая угроза России из Азербайджана

Отношениям Азербайджана и России, и без того напряженным из-за нагорно-карабахского конфликта, предстоит еще одно испытание.
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Участницы Pussy Riot задержаны в Москве

Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина задержаны. Об этом сообщает «Дождь».
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Медведеву госпитализируют

@jmedvedevaj
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева будет госпитализирована для обследования из-за обострившейся травмы спины.
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Смерть в бассейне: актер погиб в Москве

В Москве при невыясненных обстоятельствах погиб 26-летний актер театра Ринат Кафиятуллин. Артист утонул в бассейне, пишет «Московский комсомолец» в четверг, 8 октября.
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Бизнесменов застрелили в Подмосковье

В колодце в подмосковном Одинцове были найдены тела двух бизнесменов из Звенигорода. Об этом сообщает СК России по региону.
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Комментарии
В мире , Евгения Медведева , Алексей Навальный , Александр Жилин , Мария Алехина , Александр Коц , Вероника Никульшина , газета "Известия" , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Reuters
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