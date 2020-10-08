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Полковник запаса: пожар на складе под Рязанью мог быть диверсией. «Против нас ведется война» 

Ura.Ru 44 минуты назад
«Против нас ведется война»: эксперт о пожаре под Рязанью
Фото: ТАСС
Пожар на военной базе под Рязанью мог произойти из-за нарушения техники безопасности или в результате диверсии. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

«Либо этот арсенал был брошен, и никто не занимался безопасностью, либо работают специально обученные люди», — рассказал Жилин. Он подчеркнул, что в пожаре могли быть виноваты люди, связанные с иностранными спецслужбами.

Военный обозреватель раскритиковал версию пресс-службы Западного военного округа о причине пожара. «Легенда о том, что боевые склады воспламенились из-за загоревшейся сухой травы, не может быть правдой. Там неоткуда взяться сухой траве», — подчеркнул Жилин.
"Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд": ЧП под Рязанью
Он рассказал, что в России в последние годы происходит много аномальных пожаров в Ростовской, Воронежской области и в Краснодарском крае. Все эти пожары могут быть связаны с геополитическими процессами. В связи с этим Жилин призвал людей сообщать в полицию о подозрительных действиях окружающих. «Против нас ведется война, поэтому настало время проявлять бдительность», — уточнил он.
Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября, передает RT. По официальной версии, к детонации снарядов привело возгорание сухой травы. С пожаром пытались справиться штатные военные на базе. Однако позднее Минобороны РФ стянула к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек, передает ТАСС. Двое находятся в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Александр Жилин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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