«Против нас ведется война»: эксперт о пожаре под Рязанью

Александр Жилин. Пожар на военной базе под Рязанью мог произойти из-за нарушения техники безопасности или в результате диверсии. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник запаса РФ

«Либо этот арсенал был брошен, и никто не занимался безопасностью, либо работают специально обученные люди», — рассказал Жилин. Он подчеркнул, что в пожаре могли быть виноваты люди, связанные с иностранными спецслужбами.

Военный обозреватель раскритиковал версию пресс-службы Западного военного округа о причине пожара. «Легенда о том, что боевые склады воспламенились из-за загоревшейся сухой травы, не может быть правдой. Там неоткуда взяться сухой траве», — подчеркнул Жилин.

Он рассказал, что в России в последние годы происходит много аномальных пожаров в Ростовской, Воронежской области и в Краснодарском крае. Все эти пожары могут быть связаны с геополитическими процессами. В связи с этим Жилин призвал людей сообщать в полицию о подозрительных действиях окружающих. «Против нас ведется война, поэтому настало время проявлять бдительность», — уточнил он.