Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пока вы не уснули: Лукашенко сделал предложение России 

Сергей Василенок 52 минуты назад
Пока вы не уснули: Лукашенко сделал предложение России
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Собянин объявил о введении новой меры в Москве

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется покидать дома без особой необходимости. Об этом сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Читать новость полностью

Россиянам грозят массовые увольнения

Весной 2021 года в России произойдет всплеск банкротств компаний и, как следствие, увольнений. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура. ру».
Читать новость полностью

Навальный обратился к российским врачам

Пилоты самолета и первые медицинские работники сыграли ключевую роль в том, что политик Алексей Навальный выжил после отравления. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Читать новость полностью

"Крым принадлежит России": скандал у Гордона

Политический аналитик Валерий Соловей очень расстроил журналиста Дмитрия Гордона ответом на вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом сам Гордон сообщил в эфире своего YouTube-шоу «В гостях у Гордона».
Читать новость полностью

"Надо договориться": Лукашенко сделал РФ предложение

Россия и Белоруссия должны вместе построить морской порт в Ленинградской области. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Читать новость полностью

В России предложили повысить один из налогов

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил изменить расчет налога на дивиденды для компаний. Соответствующую инициативу он направил в адрес главы правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.
Читать новость полностью

В Москве закрыли магазины Eurospar и «Пятерочки»

Магазины торговых сетей «Пятерочка» и «Евроспар» (Eurospar) были временно закрыты из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать новость полностью

Сын российского чиновника насмерть разбился в ДТП

ВКонтакте
Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова насмерть разбился в ДТП. Авария произошла около 5 утра на проспекте Адмирала Нахимова в Архангельске.
Читать новость полностью

Россиян напугали прогнозом по девальвации

Падение национальной валюты несет в себе огромные риски. Как рассказал аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, то, что происходит с рублем сейчас, еще не является «настоящей девальвацией», сообщает KONKURENT. RU.
Читать новость полностью

В воинской части в РФ произошла трагедия

В ночь с 24 на 25 сентября в в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите произошел инцидент со смертельным исходом, на данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом 25 сентября сообщает «МК в Чите» со ссылкой на свои источники.
Читать новость полностью
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Комментарии 34
В мире , Дмитрий Голубовский , Валерий Соловей , Андрей Кутепов , Алексей Навальный , Анатолий Ефремов , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Совет Федерации , РИА Новости , РИА Ura.ru , ИТАР-ТАСС , Reuters , Газета "Конкурент"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение