Пока вы не уснули: Лукашенко сделал предложение России 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Собянин объявил о введении новой меры в Москве

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется покидать дома без особой необходимости. Об этом сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Россиянам грозят массовые увольнения

Весной 2021 года в России произойдет всплеск банкротств компаний и, как следствие, увольнений. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура. ру».

Навальный обратился к российским врачам

Пилоты самолета и первые медицинские работники сыграли ключевую роль в том, что политик Алексей Навальный выжил после отравления. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

"Крым принадлежит России": скандал у Гордона

Политический аналитик Валерий Соловей очень расстроил журналиста Дмитрия Гордона ответом на вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Об этом сам Гордон сообщил в эфире своего YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

"Надо договориться": Лукашенко сделал РФ предложение

Россия и Белоруссия должны вместе построить морской порт в Ленинградской области. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В России предложили повысить один из налогов

В Москве закрыли магазины Eurospar и «Пятерочки»

Магазины торговых сетей «Пятерочка» и «Евроспар» (Eurospar) были временно закрыты из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Сын российского чиновника насмерть разбился в ДТП

ВКонтакте

Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова насмерть разбился в ДТП. Авария произошла около 5 утра на проспекте Адмирала Нахимова в Архангельске.

Россиян напугали прогнозом по девальвации

Падение национальной валюты несет в себе огромные риски. Как рассказал аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский , то, что происходит с рублем сейчас, еще не является «настоящей девальвацией», сообщает KONKURENT. RU.

В воинской части в РФ произошла трагедия

В ночь с 24 на 25 сентября в в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите произошел инцидент со смертельным исходом, на данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом 25 сентября сообщает «МК в Чите» со ссылкой на свои источники.