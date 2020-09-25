В воинской части в РФ произошла трагедия

В ночь с 24 на 25 сентября в в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите произошел инцидент со смертельным исходом, на данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом 25 сентября сообщает «МК в Чите» со ссылкой на свои источники.
«Ночью 25 сентября в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите застрелился часовой. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили «МК в Чите» два независимых друг от друга компетентных источника. Пока неизвестно, с чем было связано самоубийство. Военные следователи проводят проверку. Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение», — сообщает издание.
Уточняется, что воинская часть располагается в Каштаке.
В военном следственном отделе Читинского гарнизона корреспонденту ZAB.RU сообщили, что дать оперативный комментарий дать не могут в связи с политикой военной тайны.