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Часового нашли мёртвым в воинской части в Забайкалье — СМИ 

Zab.ru и ещё 4 38 минут назад
В воинской части в РФ произошла трагедия
Фото: РИА Новости
В ночь с 24 на 25 сентября в в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите произошел инцидент со смертельным исходом, на данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом 25 сентября сообщает «МК в Чите» со ссылкой на свои источники.

«Ночью 25 сентября в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите застрелился часовой. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили «МК в Чите» два независимых друг от друга компетентных источника. Пока неизвестно, с чем было связано самоубийство. Военные следователи проводят проверку. Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение», — сообщает издание.

Уточняется, что воинская часть располагается в Каштаке.
Решена судьба застрелившего сослуживцев Шамсутдинова
В военном следственном отделе Читинского гарнизона корреспонденту ZAB.RU сообщили, что дать оперативный комментарий дать не могут в связи с политикой военной тайны.
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Происшествия , Другое , Чита
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