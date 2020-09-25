Пользователей «ВКонтакте» поставят на учет

Алексей Данилов. Украинские власти будут ставить на учёт лиц, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

«Сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учёте», — приводит его слова УНИАН.

Данилов отметил, что в случае продолжения «распространения российского контента» эти граждане будут иметь дело с Национальной полицией.

Он также сообщил, что СНБО и другие государственные органы планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к соцсети на территории страны.