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На Украине пользователей «ВКонтакте» начнут ставить на учёт 

RT на русском и ещё 10 30 минут назад
Пользователей «ВКонтакте» поставят на учет
Фото: vk.com
Украинские власти будут ставить на учёт лиц, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учёте», — приводит его слова УНИАН.

Данилов отметил, что в случае продолжения «распространения российского контента» эти граждане будут иметь дело с Национальной полицией.
Украина нанесет удар по главной соцсети России
Он также сообщил, что СНБО и другие государственные органы планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к соцсети на территории страны.
В мае СНБО продлил на три года действие санкций в отношении Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других российских интернет-ресурсов.
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В мире , Алексей Данилов , Mail.ru Group , УНИАН
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