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На Украине решили создать международную платформу для возвращения Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине придумали новый способ вернуть Крым
Фото: ТАСС
Украинский МИД сформировал главе государства Владимиру Зеленскому предложение по созданию международной платформы по Крыму.
В интервью «UA: Украинское радио» министр заявил, что в письме, адресованном Зеленскому, предлагается рассмотреть формат международной платформы, передает «Интерфакс».
Он добавил, что «деоккупация полуострова» — сложный процесс, связанный как с внешней, так и с внутренней политикой.
Кулеба заявил, что объединять вопросы «деоккупации» Крыма и Донбасса стоит лишь в том случае, если нужно осложнить этот вопрос.

«Если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно», — пояснил он.

«В Европе все больше понимают, что Крым в России навсегда»
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , Интерфакс , Республика Крым
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