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Медсестры и врачи массово разделись в знак протеста 

Александр Котлеткин 1 час назад
Медицинский журнал разозлил медработниц провокационной статьей. Группа хирургов опубликовала исследование о том, что девушкам-медсестрам и врачам не стоит фотографироваться в купальниках или с алкогольными напитками в руках, так как это неблагоприятно влияет на их репутацию и профессионализм. Об этом сообщает Life.
В знак протеста против научной работы девушки-специалисты принялись выкладывать в соцсети свои фото в бикини. В блогах красотки в халатах задавались вопросом, как наличие личной жизни делает их менее опытными или сопереживающими.
В итоге журнал решил отозвать публикацию, а авторы принесли всем девушкам-медикам публичные извинения.
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