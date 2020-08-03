Медицинский журнал разозлил медработниц провокационной статьей. Группа хирургов опубликовала исследование о том, что девушкам-медсестрам и врачам не стоит фотографироваться в купальниках или с алкогольными напитками в руках, так как это неблагоприятно влияет на их репутацию и профессионализм. Об этом сообщает Life.

В знак протеста против научной работы девушки-специалисты принялись выкладывать в соцсети свои фото в бикини. В блогах красотки в халатах задавались вопросом, как наличие личной жизни делает их менее опытными или сопереживающими.

В итоге журнал решил отозвать публикацию, а авторы принесли всем девушкам-медикам публичные извинения.