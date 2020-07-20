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Пока вы не уснули: Путин рассказал, как Украина наживалась за счет Крыма 

Сергей Василенок 51 минуту назад
Пока вы не уснули: Путин раскрыл схему разорения Крыма Украиной
Фото: Reuters
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«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?»

Руководство Украины, действовавшее до 2014 года, вынуждено было больше забирать у Крыма средств, чем вкладывать в него, заявил президент России Владимир Путин.

Мишустин уволил Лукашевич после скандала

Заместитель руководителя министерства высшего образования и науки Марина Лукашевич уволена после того, как стала обвиняемой по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

Путин отправил в отставку Фургала

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», сообщает РИА Новости.

Соседи умоляют Россию о помощи

Представители нескольких республик из Средней Азии попросили помощи у российского правительства в борьбе с распространением коронавируса, сообщает газета «Взгляд».

Три страны начали отказываться от российской нефти

Страны балтийского региона: Литва, Финляндия и Польша начали сокращать закупки российской нефти Urals, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Украина «обнаружила» тайное оружие РФ

Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что Россия тайно создает «новую грозу» в Черном море — систему освещения надводной и подводной обстановки с помощью новейших гидроакустических систем.

Умер Александр Беляев

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался на 72-ом году жизни. Об этом сообщает НТВ.

Названы сроки начала второй волны COVID-19 в России

Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Владимир Чуланов заявил, что вторая волна нового коронавируса охватит Россию осенью и будет слабее первой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стало известно о странности в деле Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал давление на органы следствия. Об этом сообщает телеграм-канал «Нешпорт».

Россияне готовятся закрывать депозиты

Около 30% россиян готовы забрать вклады при дальнейшем снижении ставок банками. Об этом со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка» и НАФИ пишет РИА Новости.

Доцента ВГИК жестоко убили в Москве

ВГИК
В квартире престижного дома на Кутузовском проспекте найдено тело доцента Всероссийского института кинематографии Иды Шур, сообщает «Московский комсомолец». Правоохранители не исключают, что в преступлении замешаны «черные риелторы».
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Комментарии 99
В мире , Марина Лукашевич , Сергей Гайдук , Владимир Чуланов , Сергей Фургал , Александр Беляев , Владимир Путин , Минздрав РФ , Росгосстрах Банк , Правительство РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Московский комсомолец , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Reuters , Республика Крым
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