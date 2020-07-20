Пока вы не уснули: Путин раскрыл схему разорения Крыма Украиной

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«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?»

Мишустин уволил Лукашевич после скандала

Заместитель руководителя министерства высшего образования и науки Марина Лукашевич уволена после того , как стала обвиняемой по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

Путин отправил в отставку Фургала

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», сообщает РИА Новости.

Соседи умоляют Россию о помощи

Три страны начали отказываться от российской нефти

Страны балтийского региона: Литва, Финляндия и Польша начали сокращать закупки российской нефти Urals, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Украина «обнаружила» тайное оружие РФ

Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что Россия тайно создает «новую грозу» в Черном море — систему освещения надводной и подводной обстановки с помощью новейших гидроакустических систем.

Умер Александр Беляев

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался на 72-ом году жизни. Об этом сообщает НТВ.

Названы сроки начала второй волны COVID-19 в России

Стало известно о странности в деле Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал давление на органы следствия. Об этом сообщает телеграм-канал «Нешпорт».

Россияне готовятся закрывать депозиты

Около 30% россиян готовы забрать вклады при дальнейшем снижении ставок банками. Об этом со ссылкой на исследование « Росгосстрах банка » и НАФИ пишет РИА Новости.

Доцента ВГИК жестоко убили в Москве

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