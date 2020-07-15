Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился к президенту страны Александру Лукашенко , вызвав его на дуэль. Обращение он разместил в своем YouTube-канале.

По словам Прокопьева, ему стало известно о том, что белорусский лидер оскорбил его, назвав п******м (лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. — Прим.ред.), после того, как он решил создать в стране ассоциацию рестораторов.

Бизнесмен предложил главе государства два варианта решения вопроса: публичное извинение или «старый проверенный способ без понтов и уголовщины — три раунда в ринге по три минуты».

В качестве секундантов ресторатор назвал главу МВД Юрия Караева и экс-начальника ОМОНа Юрия Подобеду, подчеркнув, что им он «доверяет в достаточной мере».

Прокопьев заявил, что направил свой вызов на дуэль пресс-секретарю Лукашенко и ждет ответ от президента в течение 24 часов.