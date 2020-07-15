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Лукашенко вызвали на дуэль 

Алиса Селезнёва и ещё 2 25 минут назад
Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился к президенту страны Александру Лукашенко, вызвав его на дуэль. Обращение он разместил в своем YouTube-канале.
По словам Прокопьева, ему стало известно о том, что белорусский лидер оскорбил его, назвав п******м (лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. — Прим.ред.), после того, как он решил создать в стране ассоциацию рестораторов.
Белорусы вышли на массовые протесты
Бизнесмен предложил главе государства два варианта решения вопроса: публичное извинение или «старый проверенный способ без понтов и уголовщины — три раунда в ринге по три минуты».
В качестве секундантов ресторатор назвал главу МВД Юрия Караева и экс-начальника ОМОНа Юрия Подобеду, подчеркнув, что им он «доверяет в достаточной мере».
Прокопьев заявил, что направил свой вызов на дуэль пресс-секретарю Лукашенко и ждет ответ от президента в течение 24 часов.
Как сообщал «Рамблер», на 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. 14 июля ЦИК зарегистрировала кандидатом действующего главу государства Александра Лукашенко.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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