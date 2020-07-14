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Пока вы не уснули: на Западе раскрыли победителя доллара 

Сергей Василенок 44 минуты назад
Пока вы не уснули: на Западе раскрыли победителя доллара
Фото: EPA/ ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Террористы подорвали российский патруль в Сирии

В результате взрыва самодельной бомбы на пути конвоя в Сирии ранены российские и турецкие военнослужащие. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.

Восемь стран согласились принять туристов из России

Восемь стран официально объявили о своей готовности принимать российских туристов на определенных условиях.

Конфликт на границе: погибли генерал и полковник

Министерство обороны Азербайджана
Генерал-майор армии Азербайджана Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.

Доходы России от золота впервые превысили выручку от газа

Российские доходы от экспорта золота впервые в истории превысили выручку от продаж газа: за апрель и май из РФ экспортировали 65,4 тонны золота за 3,55 миллиарда долларов, а «Газпром» продал топлива на 2,4 миллиарда. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центробанка.

Западные СМИ: доллару конец?

Когда «коронакризис» еще только начался, курс евро устремился вниз — из страха, что пандемия может повлечь за собой очередной экзистенциальный кризис валютного союза.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги"

В программе «60 минут» показали видео, на котором голос, якобы принадлежащий актеру Михаилу Ефремову, обещает «все заплатить» инспектору ГИБДД. Выпуск программы опубликован на YouTube.

Умер Максим Решетников

yungmurda187/instagram.com
Рэпер Максим Решетников, более известный как Мерда Килла (Murda Killa), скончался. Об этом правозащитник Александр Конь сообщил в своем твиттере.

"Толпа народу дерётся кирпичами и палками"

Рабочие устроили массовую драку в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Мэш".

Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине

Журналист Павел Лобков сексуально домогался до коллеги Александра Сырникова. Об этом последний сам сообщил в своем твиттере.

Москвичи похитили мужчину, засунули в багажник и попали на видео

Мослента
В Москвы пятеро неизвестных похитили мужчину, засунули в багажник такси и скрылись с места происшествия. Запись с камер видеонаблюдения опубликована Mash в своем Telegram-канале.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
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