Пока вы не уснули: на Западе раскрыли победителя доллара 

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Террористы подорвали российский патруль в Сирии
В результате взрыва самодельной бомбы на пути конвоя в Сирии ранены российские и турецкие военнослужащие. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.
Восемь стран согласились принять туристов из России
Восемь стран официально объявили о своей готовности принимать российских туристов на определенных условиях.
Конфликт на границе: погибли генерал и полковник
Министерство обороны Азербайджана
Генерал-майор армии Азербайджана Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.
Доходы России от золота впервые превысили выручку от газа
Российские доходы от экспорта золота впервые в истории превысили выручку от продаж газа: за апрель и май из РФ экспортировали 65,4 тонны золота за 3,55 миллиарда долларов, а «Газпром» продал топлива на 2,4 миллиарда. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центробанка.
Западные СМИ: доллару конец?
Когда «коронакризис» еще только начался, курс евро устремился вниз — из страха, что пандемия может повлечь за собой очередной экзистенциальный кризис валютного союза.
"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги"
В программе «60 минут» показали видео, на котором голос, якобы принадлежащий актеру Михаилу Ефремову, обещает «все заплатить» инспектору ГИБДД. Выпуск программы опубликован на YouTube.
Умер Максим Решетников
yungmurda187/instagram.com
Рэпер Максим Решетников, более известный как Мерда Килла (Murda Killa), скончался. Об этом правозащитник Александр Конь сообщил в своем твиттере.
"Толпа народу дерётся кирпичами и палками"
Рабочие устроили массовую драку в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Мэш".
Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине
Журналист Павел Лобков сексуально домогался до коллеги Александра Сырникова. Об этом последний сам сообщил в своем твиттере.
Москвичи похитили мужчину, засунули в багажник и попали на видео
Мослента
В Москвы пятеро неизвестных похитили мужчину, засунули в багажник такси и скрылись с места происшествия. Запись с камер видеонаблюдения опубликована Mash в своем Telegram-канале.