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В США заявили о начале пандемии коронавируса 

Павел Тиунов и ещё 3 12 минут назад
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии
Фото: ТАСС
Мир находится на пороге пандемии коронавируса, заявил изданию Corriere della Sera главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, об этом свидетельствуют крупные вспышки заболеваний в разных странах мира.
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Фаучи указал на повышенную угрозу распространения коронавирусной инфекции в Бразилии, ЮАР и некоторых азиатских странах. Постоянно повышающееся количество заболевших COVID-19, по его мнению, свидетельствует о том, что пандемия коронавируса только начинается и в ближайшее время следует ожидать её усиления.
Эксперт также подчеркнул, что ситуация с распространением инфекции в США до сих пор не взята под контроль. Фаучи уверяет, что мировому сообществу необходимо скоординировать меры по сдерживанию пандемии. В противном случае активное распространение коронавируса будет идти еще несколько месяцев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса в мире еще впереди. Он также указал на государства, где количество летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, растёт.
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В мире , Энтони Фаучи , ВОЗ , США
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