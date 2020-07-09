Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии

Мир находится на пороге пандемии коронавируса, заявил изданию Corriere della Sera главный инфекционист США Энтони Фаучи . По его словам, об этом свидетельствуют крупные вспышки заболеваний в разных странах мира.

Фаучи указал на повышенную угрозу распространения коронавирусной инфекции в Бразилии, ЮАР и некоторых азиатских странах. Постоянно повышающееся количество заболевших COVID-19, по его мнению, свидетельствует о том, что пандемия коронавируса только начинается и в ближайшее время следует ожидать её усиления.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация с распространением инфекции в США до сих пор не взята под контроль. Фаучи уверяет, что мировому сообществу необходимо скоординировать меры по сдерживанию пандемии. В противном случае активное распространение коронавируса будет идти еще несколько месяцев.