Объяснена смертность от коронавируса в Германии

Низкая смертность в ФРГ от COVID-19 может быть связана с мощной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета. Так считает германский эпидемиолог Тобиас Курт.

В интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК эксперт рассказал , что ФРГ подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности.

«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — заявил Курт.

В итоге Германии удалось быстро сбить темпы распространения вируса на начальной стадии.

Кроме того, низкая смертность могла стать следствием социальных особенностей Германии.

Как правило, в этой стране разные поколения одной семьи живут отдельно. Это привело к тому, что пожилые немцы заведомо находились в безопасной обстановке.

В странах южной Европы, например, пожилые часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Поэтому в пандемию они заражались от молодых родственников, переносивших заболевание бессимптомно, и умирали.

Сейчас в ЕС увеличивается вероятность второй волны коронавируса, но её можно избежать, считает ученый. По его мнению, предотвратить рост COVID-19 способны три меры. Это повсеместное тестирование и изоляция зараженных, поиск их контактов, использование масок и социальное дистанцирование.

Тобиас Курт — профессор немецкого медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета