Объяснена смертность от коронавируса в Германии

Низкая смертность в ФРГ от COVID-19 может быть связана с мощной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета. Так считает германский эпидемиолог Тобиас Курт.
В интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК эксперт рассказал, что ФРГ подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности.
«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — заявил Курт.
В итоге Германии удалось быстро сбить темпы распространения вируса на начальной стадии.
Кроме того, низкая смертность могла стать следствием социальных особенностей Германии.
Как правило, в этой стране разные поколения одной семьи живут отдельно. Это привело к тому, что пожилые немцы заведомо находились в безопасной обстановке.
В странах южной Европы, например, пожилые часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Поэтому в пандемию они заражались от молодых родственников, переносивших заболевание бессимптомно, и умирали.
Сейчас в ЕС увеличивается вероятность второй волны коронавируса, но её можно избежать, считает ученый. По его мнению, предотвратить рост COVID-19 способны три меры. Это повсеместное тестирование и изоляция зараженных, поиск их контактов, использование масок и социальное дистанцирование.
Тобиас Курт — профессор немецкого медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета.
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