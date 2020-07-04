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Более 6 600 новых случаев коронавируса выявили в РФ за сутки 

Майк Габриелян 1 час назад
В России за последние сутки выявили 6 632 новых случая коронавируса. Уже 9 дней подряд ежесуточно наблюдается менее 7 тысяч заразившихся. Статистику на 4 июля приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране зафиксировано 168 летальных исходов. Выздоровели 8 986 человек. Из всех пациентов 29,6% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (680), Московской области (275), Ханты-Мансийском АО (273), Петербурге (271), Свердловской области (268), Иркутской области (235), Нижегородской области (225).
Меньше всего новых случаев в Еврейской АО (2), Ненецком АО (2) и Чукотском АО (0).
С момента пандемии в стране проведено более 20,7 млн тестов. Выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 446 879 человек. Зарегистрировано 10 027 летальных исходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЕС разъяснили условия открытия границ на фоне пандемии.
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Общество , Видео , ЕС
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