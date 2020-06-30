Европа и Украина поругались из-за Крыма 

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова попросила посла Франции Киеве Этьена де Понсена об официальной реакции Парижа на поездку депутатов Европарламента от Франции в Крым передает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Эмине Джапарова обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями «оккупационной администрации РФ».

Она призвала власти Франции официально отреагировать на посещение полуострова группой депутатов во главе с Тьерри Мариани . Понсен пообещал, что передаст обращение Джапаровой в МИД Франции.

Посол заверил замглавы украинского МИД, что официальный Париж неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД Украины призвал усилить санкции в отношении России из-за голосования по поправкам к Конституции в Крыму. До этого представители министерства иностранных дел Украины направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парада Победы в Крыму без согласования с властями Киева.