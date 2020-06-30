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Европа и Украина поругались из-за Крыма 

Вероника Полынина и ещё 1 18 минут назад
Европа и Украина поругались из-за Крыма
Фото: pixabay.com
Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова попросила посла Франции в Киеве Этьена де Понсена об официальной реакции Парижа на поездку депутатов Европарламента от Франции в Крым, передает РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Эмине Джапарова обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями «оккупационной администрации РФ».
Она призвала власти Франции официально отреагировать на посещение полуострова группой депутатов во главе с Тьерри Мариани. Понсен пообещал, что передаст обращение Джапаровой в МИД Франции.
«В Европе все больше понимают, что Крым в России навсегда»
Посол заверил замглавы украинского МИД, что официальный Париж неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД Украины призвал усилить санкции в отношении России из-за голосования по поправкам к Конституции в Крыму. До этого представители министерства иностранных дел Украины направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парада Победы в Крыму без согласования с властями Киева.
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В мире , Европа , Конфликты , Украина , Тьерри Мариани , МИД , Европарламент , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Франция
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