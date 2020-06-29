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Модель поплатилась за фото на митинге 

Александр Котлеткин 15 минут назад
23-летняя модель Кристина Шетцель вышла на акцию протеста в США в откровенном наряде. Участники движения Black Lives Matter засняли девушку во время уличной фотосессии с плакатом в руках. Об этом рассказывает «Московский комсомолец». Протестующие не оценили ее идею и посчитали, что она использует митинги для самопиара.
«На табличке написано, что жизни чёрных важны, но видео показывает, что лайки в "Инстаграме" важнее», — сокрушались в комментариях пользователи.
Из-за огромной волны негатива Шетцель даже пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях. Позже модель написала, что серьезно относится к проблеме расизма и поддерживает движение Black Lives Matter, а фотографию просто хотела сделать на память.
Кристина Шетцель родилась в Москве, с детства живет в Уругвае (где и начала в 2010 году карьеру видеоблогера и фотомодели), недавно переехала в США. Крис снимается в рекламе (в основном нижнего белья), ведет свой канал на YouTube и несколько блогов в соцсетях.
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В мире , Фото , Московский комсомолец , США
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