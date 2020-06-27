«Талибан» отреагировал на статью о связях с Россией 

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

По его словам, талибы 19 лет самостоятельно воюют с западными интервентами и не нуждаются в помощи других государств. Слухи распространяются, чтобы предотвратить вывод войск США из Афганистана, ввести в заблуждение сторонников мира в США и «приписать героизм достижения афганцев иностранным кругам».

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — говорится в заявлении.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в издании New York Times появился материал со ссылкой на «информированные источники».

Утверждалось, что российские агенты якобы предлагали деньги талибам за убийства американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств представлено не было.