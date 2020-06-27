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«Талибан» отреагировал на статью о связях с Россией 

Майк Габриелян 14 минут назад
«Талибан» отреагировал на статью о связях с Россией
Фото: Reuters
Талибы опровергли утверждения американской газеты, что они получали деньги от спецслужб России за нападения на военных США. Об этом сообщается в заявлении организации, передает РИА Новости.
«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.
Статья NYT привела к скандалу между Россией и США
По его словам, талибы 19 лет самостоятельно воюют с западными интервентами и не нуждаются в помощи других государств. Слухи распространяются, чтобы предотвратить вывод войск США из Афганистана, ввести в заблуждение сторонников мира в США и «приписать героизм достижения афганцев иностранным кругам».
«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — говорится в заявлении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в издании New York Times появился материал со ссылкой на «информированные источники».
Утверждалось, что российские агенты якобы предлагали деньги талибам за убийства американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств представлено не было.
В МИД России расценили эту статью как фейк и спланированный вброс. Посольство РФ в США заявило об угрозах, которые начали поступать дипломатам из-за фейковой новости в New York Times.
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В мире , МИД , Талибан , New York Times , США
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