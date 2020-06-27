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Американские СМИ обвинили РФ в оплате убийств военных США 

Майк Габриелян и ещё 2 21 минуту назад
Американское издание The New York Times опубликовало новость о выплате российскими спецслужбами денег за убийство американских военных. Издание ссылается на «информированные источники» и не представляет доказательств.
Американские СМИ утверждают, что Россия, по мнению разведки США, предлагала боевикам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.
В материале сообщается, что вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе.
По мнению сотрудников газеты, Россия преследовала очевидную цель — „дестабилизировать Запад“.
Агенты якобы предлагали боевикам, связанным с запрещенным в России »Талибаном», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане».
«Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение, которое было связано с попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад или отомстить перебежчикам, тайно предлагало вознаграждение за успешные атаки в прошлом году», — сообщает газета.
К таким выводам американская разведка пришла после допросов террористов в Афганистане.
В 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных.
«Данные разведки были доведены до сведения президента Трампа. В Белом доме обсудили эту проблему на межведомственном совещании в конце марта. Чиновники разработали список возможных вариантов — начиная с подачи дипломатической жалобы Москве до новой серии санкций. Но Белый дом еще не одобрил какой-либо шаг», — пишет газета.
Отмечается, что «любая связь с талибами, которая привела к гибели американских военных», привела бы к «огромной эскалации».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в США обнародовали доклад, где перечислили основные направления гибридной войны против России. Это экономика, идеология, информационная политика, геополитика, оборона.
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В мире , Армия , Видео , Убийство , Человек года , Талибан , Афганистан , США
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