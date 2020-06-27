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Американское издание The New York Times опубликовало новость о выплате российскими спецслужбами денег за убийство американских военных. Издание ссылается на «информированные источники» и не представляет доказательств.

Американские СМИ утверждают, что Россия , по мнению разведки США, предлагала боевикам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане

В материале сообщается, что вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе.

По мнению сотрудников газеты, Россия преследовала очевидную цель — „дестабилизировать Запад“.

Агенты якобы предлагали боевикам, связанным с запрещенным в России »Талибаном» , деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане».

«Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение, которое было связано с попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад или отомстить перебежчикам, тайно предлагало вознаграждение за успешные атаки в прошлом году», — сообщает газета.

К таким выводам американская разведка пришла после допросов террористов в Афганистане.

В 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных.

«Данные разведки были доведены до сведения президента Трампа. В Белом доме обсудили эту проблему на межведомственном совещании в конце марта. Чиновники разработали список возможных вариантов — начиная с подачи дипломатической жалобы Москве до новой серии санкций. Но Белый дом еще не одобрил какой-либо шаг», — пишет газета.

Отмечается, что «любая связь с талибами, которая привела к гибели американских военных», привела бы к «огромной эскалации».