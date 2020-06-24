В Турции представили план с российским Крымом 

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира с признанием Крыма частью России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Также в плане партии есть пункты о ликвидации баз США НАТО в регионе, признании Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержке территориальной целостности Азербайджана , обеспечении мира в Сирии , прекращении вмешательства США в Ливии

Основная цель плана — оставить Вашингтон в одиночестве в регионе и реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза, заявил глава бюро международных отношений партии Семих Корай. По его словам, документ основан на укреплении сотрудничества Анкары и Москвы.

Власти Турции не признают Крым территорией России, говоря об аннексии полуострова. Ранее, в феврале, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит отстаивать территориальную целостность Украины.