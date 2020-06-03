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Казахстан отказал России 

Артём Кульша и ещё 1 20 минут назад
Казахстан отказал России
Фото: РИА Новости
Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил «Комсомольской правде».
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Токаев, как сообщал «Рамблер», был избран президентом Казахстана в июне 2019 года. Сегодня он дал интервью «Комсомольской правде». В ходе него Токаев заявил, что его соотечественники воспринимают Россию как союзника и стратегического партнера, тепло к ней относятся, доверяют и считают самым близким государством.
«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Белоруссии», — заявил он при этом.
По словам президента, в качестве приоритета Казахстан рассматривает развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Большой интерес для нас представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза», — отметил он, выразив уверенность, что со временем организация может стать эффективной структурой глобального масштаба.
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В мире , ЕАЭС , Комсомольская правда
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