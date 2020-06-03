Казахстан отказал России 

Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России Белоруссии . Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил «Комсомольской правде».

Токаев, как сообщал «Рамблер», был избран президентом Казахстана в июне 2019 года. Сегодня он дал интервью «Комсомольской правде». В ходе него Токаев заявил, что его соотечественники воспринимают Россию как союзника и стратегического партнера, тепло к ней относятся, доверяют и считают самым близким государством.

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Белоруссии», — заявил он при этом.

По словам президента, в качестве приоритета Казахстан рассматривает развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).