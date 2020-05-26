Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией 

Россия обошла саудитов
Россия стала основным поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Россия запустит «оружие возмездия»
Первый пуск российского подводного беспилотника «Посейдон» должен состояться осенью 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Турция напала на Ливию
ИноСМИ
Ливийский писатель и исследователь Джибраил аль-Убейди заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержим идеей возродить Османскую империю, и поэтому решил вмешаться во внутренние дела Ливии.
Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова, но пообещал журналистам выяснить этот вопрос, сообщает РИА Новости.
Замороженные пенсии россиян вырастут
Пенсии 112 тысяч граждан России будут увеличены в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии
Газета.Ru
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
"Если вошел к тебе танк": Кикабидзе высказался о России
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что поедет на гастроли в Россию, если политика страны изменится, и высказал мнение о президенте РФ Владимире Путине.
Генерал-майор ФСБ найден мертвым в центре Москвы
iriston.ru
В своей столичной квартире мертвым найден ветеран спецслужб Юрий Бзаев, сообщает «Московский комсомолец». Ему было 74 года.
Крушение Ми-8 попало на видео
Говорит Москва
Момент крушения вертолёта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись публикует телеканал РЕН ТВ со сслылкой на Telegram-канале «Авиаинциденты». В Минобороны заявили, что воздушное судно производило учебно-тренировочный полёт.
Ургант сделал "Зениту" оригинальный подарок
Телеведущий Иван Ургант в рамках программы «Вечерний Ургант» креативно поздравил петербургский футбольный клуб «Зенит» с 95-летием.
Новые правила выдачи ОСАГО разъяснили
Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил новые правила выдачи ОСАГО водителям, согласно которым нарушения правил дорожного движения (ПДД) теперь будут учитываться при определении тарифа. Об этом пишет РИА Новости.
Япония готовится к войне с Россией и Китаем
У Воздушных силах самообороны Японии появилось подразделение космических операций, в котором служат 20 человек.