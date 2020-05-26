У Воздушных силах самообороны Японии появилось подразделение космических операций, в котором служат 20 человек. Об этом сообщает Japan Business Press.

Маленькое подразделение планируют превратить в крупную структуру в будущем. Издание подчеркивает, что важной опорой для проекта станет сотрудничество Японии и США в области космоса.

Задачами подразделения станет сбор информации, значимой для безопасности Японии, постоянный монитор космического пространства (для защиты спутников связи и навигации), оценка в случае причинения ущерба, его локализация и устранение. Издание подчеркнуло, что японские спутники могут подвергнуться атаке лазерами или радиоэлектронными помехами.

Japan Business Press отмечает, что космические войска необходимы для противостояния России и Китаю: страны способны поражать спутники, следить за другими государствами в космосе, также они модернизируют систему навигационных спутников.

Издание напомнило, что у Японии есть надежные ракеты — модель Н2А взлетала 35 раз подряд, процент удачных запусков составляет 97,5 процента. Однако в области космической войны страну обогнали Россия, США и Китай.

Идеология мирного использования космоса пошатнулась после того, как в 1998 году Северная Корея запустила баллистическую ракету. В Японии решили, что подвергаются прямой угрозе со стороны КНДР и вывели на орбиту спутники-шпионы.

Как писал «Рамблер», о планах по созданию в Японии космического подразделения стало известно летом 2020 года. Сообщалось, что новую структуру численностью 70 человек разместят на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио.