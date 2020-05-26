Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония готовится к войне с Россией и Китаем в космосе 

Мария Иванова 27 минут назад
У Воздушных силах самообороны Японии появилось подразделение космических операций, в котором служат 20 человек. Об этом сообщает Japan Business Press.
Маленькое подразделение планируют превратить в крупную структуру в будущем. Издание подчеркивает, что важной опорой для проекта станет сотрудничество Японии и США в области космоса.
Рогозин предупредил о внеземной угрозе
Задачами подразделения станет сбор информации, значимой для безопасности Японии, постоянный монитор космического пространства (для защиты спутников связи и навигации), оценка в случае причинения ущерба, его локализация и устранение. Издание подчеркнуло, что японские спутники могут подвергнуться атаке лазерами или радиоэлектронными помехами.
Japan Business Press отмечает, что космические войска необходимы для противостояния России и Китаю: страны способны поражать спутники, следить за другими государствами в космосе, также они модернизируют систему навигационных спутников.
Издание напомнило, что у Японии есть надежные ракеты — модель Н2А взлетала 35 раз подряд, процент удачных запусков составляет 97,5 процента. Однако в области космической войны страну обогнали Россия, США и Китай.
Идеология мирного использования космоса пошатнулась после того, как в 1998 году Северная Корея запустила баллистическую ракету. В Японии решили, что подвергаются прямой угрозе со стороны КНДР и вывели на орбиту спутники-шпионы.
Как писал «Рамблер», о планах по созданию в Японии космического подразделения стало известно летом 2020 года. Сообщалось, что новую структуру численностью 70 человек разместят на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Комментарии 16
В мире , Видео , Китай , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предсказали стихийные бедствия
России предсказали стихийные бедствия
«Стыдно»: Диденко вызвала шквал критики из-за груди
«Стыдно»: Диденко вызвала шквал критики из-за груди
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Львовский телеведущий оскорбил всех украинцев
Львовский телеведущий оскорбил всех украинцев
В России начались испытания гаубицы «Коалиция-СВ»
В России начались испытания гаубицы «Коалиция-СВ»
Видео
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение