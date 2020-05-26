«Если вошел к тебе танк…»: Кикабидзе высказался о России 

Гордон поинтересовался, изменилось ли в последнее время отношение Кикабидзе к Путину.

«Он для себя делает то, что ему нужно, он свое дело делает. <…> Во всех странах во главе стоят необычные люди, и все зависит от их мозгов, как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, <…> все зависит от них и все должно предъявляться им. История остается, все пишется черным по белому, когда-нибудь эти бумаги поднимут», — начал актер.

По его мнению, в Грузии идет «ползучая аннексия» и каждый день похищают людей.

«Есть вещи, о которых мы много не говорим, но в России об этом знают. Я думаю, это время уже прошло, нельзя играться в завоевателей», — сказал Кикабидзе.

Также актер заявил, что Россия ведет «неправильную политику».

«Россия огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством, поэзией. Что это все время они соседям доставляют неудобства?» — возмутился актер.

Он подчеркнул, что с 2008 года не был ни в одном российском городе, но призвал разделять политику и народ. По словам Кикабидзе, ему приходит множество приглашений в различные российские города.

«Они говорят: «Это же Путин, это не мы». <…> Но нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, я имею в виду политиков. <…> Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать», — отметил он.