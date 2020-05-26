«Если вошел к тебе танк…»: Кикабидзе высказался о России 

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что поедет на гастроли в Россию, если политика страны изменится, и высказал мнение о президенте РФ Владимире Путине. Интервью с актером украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на YouTube.
Гордон поинтересовался, изменилось ли в последнее время отношение Кикабидзе к Путину.
«Он для себя делает то, что ему нужно, он свое дело делает. <…> Во всех странах во главе стоят необычные люди, и все зависит от их мозгов, как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, <…> все зависит от них и все должно предъявляться им. История остается, все пишется черным по белому, когда-нибудь эти бумаги поднимут», — начал актер.
По его мнению, в Грузии идет «ползучая аннексия» и каждый день похищают людей.
«Есть вещи, о которых мы много не говорим, но в России об этом знают. Я думаю, это время уже прошло, нельзя играться в завоевателей», — сказал Кикабидзе.
Также актер заявил, что Россия ведет «неправильную политику».
«Россия огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством, поэзией. Что это все время они соседям доставляют неудобства?» — возмутился актер.
Он подчеркнул, что с 2008 года не был ни в одном российском городе, но призвал разделять политику и народ. По словам Кикабидзе, ему приходит множество приглашений в различные российские города.
«Они говорят: «Это же Путин, это не мы». <…> Но нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, я имею в виду политиков. <…> Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать», — отметил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее Кикабидзе рассказал в интервью изданию Kviris Palitra, что любит русских людей, но не любит российскую политику и хотел бы ее «разрушить». По его мнению, чтобы «сломать советский менталитет», потребуется потратить много времени, но в итоге это все же произойдет.