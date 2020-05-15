Пока вы не уснули: украинцы и белорусы обратились к России за помощью 

Россия пошла против Гаагского суда по делу ЮКОСа
Подана жалоба на решение Гаагского суда по выплате более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции России.
В США выступили за признание Крыма
Американский журналист Роберт Мерри призвал власти США перестать провоцировать Москву и дать дипломатии шанс. Об этом он написал в своем материале для The National Interest.
Китай вмешался в спор России с Financial Times
Китай выступил в поддержку России в связи с публикацией британским изданием Financial Times о занижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
"Послушайте меня": Путин отчитал чиновников
Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на глав российских регионов, в которых медикам, работающим с коронавирусными больными до сих пор не поступили обещанные надбавки к зарплате от государства, сообщает РИА Новости.
Белоруссия начала поставки американской нефти
Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей.
В мире появится первый триллионер
Первым в мире долларовым триллионером может стать основатель Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает сервис консультаций для малого бизнеса Comparisun.
Мобильные банки россиян оказались под угрозой
Аферисты разработали новый метод получения доступа к интернет-банкингу россиян в условиях самоизоляции. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
«Русские умеют хорошо умирать»
Пользователи соцсетей из Германии злорадно отреагировали на новость о пожарах в Москве и Санкт-Петербурге, которые возникли из-за неисправной работы отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает «Царьград».
Решена судьба чемпионата России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) решил возобновить чемпионат страны по футболу 21 июня. Об этом сообщается в твиттере РФС.
На трассе в Петербурге уронили танк
Соцсети
Танк упал с трала на проезжую часть в Санкт-Петербурге. Об этом собеседник в силовых структурах сообщил РИА Новости.
Граждане трех стран обратились к России
Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии просят посольство России в США оказать им содействие в выезде в Россию для воссоединения с семьями.