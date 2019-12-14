Киеву дали «домашнее задание»

Украины Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что страна должна выполнить домашнее задание к будущему саммиту в нормандском формате. Встреча намечена на весну 2020 года.

По словам Пристайко, к этому времени Киев должен сделать «определенную домашнюю работу». Цель — пропустить «некоторые ненужные для нас моменты» и выйти на «следующие реальные решения».

В частности, речь идет об амнистии участников конфликта на Донбассе, проведении выборов, законов об особом статусе ДНР и ЛНР и конституционной реформе по децентрализации власти.

Пристайко резюмировал, что чем больше будет решено, тем сильнее окажутся позиция Украины на предстоящем саммите.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в Кремле признали провал «нормандского саммита».

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря. Итоги саммита: декларация приверженности Минским соглашениям, разведение сил в трех точках в марте 2020 года, обмен пленными по формуле «всех на всех».