В Кремле признали провал «нормандского саммита»

Нормандский формат возобновился, но не принес судьбоносного прорыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет», — сказал Песков.

По его словам, парижский саммит помог возобновить «нормандский формат» после долгого перерыва. Начался совместный поиск разрешения конфликта на Донбассе. В этом направлении были предприняты важные шаги, но предстоит гораздо больше.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла в Париже 9 декабря. Лидеры подчеркнули приверженность Минским соглашениям и решили, что к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, стал более вероятен обмен пленными по формуле «всех на всех».