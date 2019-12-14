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В Кремле признали провал «нормандского саммита» 

Рамблер + ещё 12 32 минуты назад
Нормандский формат возобновился, но не принес судьбоносного прорыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет», — сказал Песков.
По его словам, парижский саммит помог возобновить «нормандский формат» после долгого перерыва. Начался совместный поиск разрешения конфликта на Донбассе. В этом направлении были предприняты важные шаги, но предстоит гораздо больше.
На повышенных тонах: стали известны детали «нормандского» саммита
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла в Париже 9 декабря. Лидеры подчеркнули приверженность Минским соглашениям и решили, что к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, стал более вероятен обмен пленными по формуле «всех на всех».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МИД рассказали об общении на повышенных тонах на саммите в Париже.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , В мире , Дмитрий Песков , МИД , Первый канал
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