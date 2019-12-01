Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пыталась оживить ребенка: в Екатеринбурге задержали главу секты
Пыталась оживить ребенка: в Екатеринбурге задержали главу секты
Происшествия
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
Зеленскому грозят новым Майданом
Зеленскому грозят новым Майданом
В мире
Из российской больницы уволились все врачи
Из российской больницы уволились все врачи
Общество

Макрон заступился за Россию перед НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Главным противником НАТО является вовсе на Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию альянса, пишет немецкая газета Bild.
Макрон стремится к более тесному сотрудничеству с Россией, отмечает газета.
«Является ли Россия нашим врагом? Я не верю в это», — сказал французский президент, добавив, что хотел бы выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».
Профессор истории из Фрайбургского университета Йорн Леонард считает, что за словами французского президента стоит недовольство новым миропорядком, в частности, эрозией трансатлантических отношений и торговым конфликтом США и Китая. Историк полагает, что Макрон пытается понять, какую роль будет играть Франция в меняющихся внешнеполитических условиях, и ищет для своей страны новые внешнеполитические альтернативы.
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
Однако издание утверждает, что заявление Макрона, скорее всего, связано с недавней гибелью 13 французских солдат в Мали в ходе антитеррористической операции. На фоне этого французский президент заявил, что альянсу необходимо сосредоточиться на стратегических вопросах, в частности, на борьбе с терроризмом, а не концентрироваться только на финансовых и технических вопросах.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что планирует добиться лидирующей роли Франции в НАТО. По его словам, для этого необходимо ослабить влияние США на другие страны альянс. Кроме того, он заявил, что рассматривает стратегическое партнерство с Россией как одну из возможностей.
В ноябре французский президент заявил о «смерти мозга» НАТО. Макрон пояснил, что США все больше отворачиваются от Европы, и последней необходимо проснуться и начать наращивать собственную мощь. За свои слова французский президент подвергся критике со стороны генсек НАТО Йенса Столтенберга, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которые считают, что сейчас альянс силен как никогда.
Последние новости
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ Лондонского террориста остановил убийца с помощью китового бивня Лондонского террориста остановил убийца с помощью китового бивня
Комментарии13 
Теги:
В мире , Видео , Йенс Столтенберг , Эммануэль Макрон , НАТО , Bild , Китай , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пыталась оживить ребенка: в Екатеринбурге задержали главу секты
Пыталась оживить ребенка: в Екатеринбурге задержали главу секты
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию 9
Зеленскому грозят новым Майданом
Зеленскому грозят новым Майданом 423
Из российской больницы уволились все врачи
Из российской больницы уволились все врачи 267
«Донбасс отторгается от Украины»
«Донбасс отторгается от Украины» 1389
Видео
«Донбасс отторгается от Украины»
00:57
«Донбасс отторгается от Украины»
Украина В мире
Россия победила алкоголизм
00:27
Россия победила алкоголизм
Общество
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
00:55
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
Шоу-бизнес
Макрон заступился за Россию перед НАТО
01:10
Макрон заступился за Россию перед НАТО
В мире
Зеленскому грозят новым Майданом
01:24
Зеленскому грозят новым Майданом
В мире
Собчак: «Глупая нахрапистая бабища»
00:55
Собчак: «Глупая нахрапистая бабища»
Шоу-бизнес
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
05:09
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
Украина В мире
Зеленскому дали совет насчет Путина
02:05
Зеленскому дали совет насчет Путина
В мире Европа
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
02:25
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
В мире Ближний Восток
Россиянам раскрыли правду о заражении ВИЧ
00:45
Россиянам раскрыли правду о заражении ВИЧ
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение