Макрон заступился за Россию перед НАТО

Макрон стремится к более тесному сотрудничеству с Россией, отмечает газета.

«Является ли Россия нашим врагом? Я не верю в это», — сказал французский президент, добавив, что хотел бы выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».

Профессор истории из Фрайбургского университета Йорн Леонард считает, что за словами французского президента стоит недовольство новым миропорядком, в частности, эрозией трансатлантических отношений и торговым конфликтом США и Китая. Историк полагает, что Макрон пытается понять, какую роль будет играть Франция в меняющихся внешнеполитических условиях, и ищет для своей страны новые внешнеполитические альтернативы.

Однако издание утверждает, что заявление Макрона, скорее всего, связано с недавней гибелью 13 французских солдат в Мали в ходе антитеррористической операции. На фоне этого французский президент заявил, что альянсу необходимо сосредоточиться на стратегических вопросах, в частности, на борьбе с терроризмом, а не концентрироваться только на финансовых и технических вопросах.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что планирует добиться лидирующей роли Франции в НАТО. По его словам, для этого необходимо ослабить влияние США на другие страны альянс. Кроме того, он заявил, что рассматривает стратегическое партнерство с Россией как одну из возможностей.