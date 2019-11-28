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В Кремле раскрыли ответ Макрона на письмо Путина 

Рамблер 49 минут назад
Раскрыт ответ Макрона на предложение Путина о ракетах
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон не дал детального ответа на предложение по мораторию на ракеты средней и меньшей дальности, но согласился обсуждать этот вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил ответ Макрона.
«Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет», — подчеркнул Песков.
Как сообщал «Рамблер», Путин 19 сентября направил лидерам нескольких десятков стран письмо, в котором предложил ввести мораторий на развертывание в Китае, Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
В письме подчеркивалось, что Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Также Москва готова обсудить, как можно будет проверять исполнение моратория.
Позже СМИ сообщили, что Макрон согласился рассмотреть предложение Путина. Он заявил, что эта идея заслуживает «тщательного изучения» и предложил устроить обсуждения со всеми заинтересованными государствами. Макрон подчеркнул, что для контроля над выполнением моратория потребовались бы «заслуживающие доверия, надежные и взаимные меры».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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