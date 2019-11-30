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Дело МН17 частично передали в суд 

Рамблер 16 минут назад
Часть обвинительного заключения по делу о крушении малайзийского авиалайнера рейса МН17 передана в окружной суд Гааги. Об этом рассказала представитель суда Иоланде Вайннобель, сообщает Regnum.
Нидерланды рассмотрят дело в рамках национального законодательства, поскольку большинство пассажиров рейса были гражданами этой страны. Вести заседания будет коллегия из пяти судей. Процесс начнется 9 марта 2020 года.
Напомним, так называемые "международные следователи" заранее сделали Россию и ополченцев Донбасса виновными в крушении пассажирского самолета. Об этом сообщал МИД РФ летом этого года.
«Заявления, озвученные Совместной следственной группой…о причастности российских военнослужащих к катастрофе малазийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности», — говорилось в заявлении.
В группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Летом они назвали имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года и выдали международные ордера на их арест.
Ранее «Рамблер» сообщал, что наблюдатели от России смогут участвовать в заседании по крушению малазийского Boeing MH-17, которое пройдет 9 марта 2020 года в Гааге.
Boeing 777 рейса MH17 летел из Амстердама в столицу Малайзии Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что лайнер сбили ракетой из установки «Бук», принадлежавшей российским военным. В МИД РФ категорически опровергли эти заявления.
Комментарии14 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Boeing , МИД , ИА REGNUM , Гаага , Нидерланды
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