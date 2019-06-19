Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление

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«Ничего, кроме сожаления»: МИД об обвинениях по делу крушения MH17 

Рамблер 31 минуту назад
Обвинения Совместной следственной группы по расследованию причин крушения «Боинга» MH-17 являются голословными и не вызывают ничего, кроме сожаления. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
«Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малазийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что и на этот раз ССГ не привела ни одного доказательства, подтверждающего справедливость обвинений.
В МИД обратили внимание на предвзятость и однобокость расследования и заявили, что в отношении качества работы следственной группы «возникают справедливые вопросы».
В Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 19 июня ССГ назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года и выдала международные ордера на их арест.
Комментарии494
Политика , Видео , Boeing , МИД
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