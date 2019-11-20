Репетицию детского Евровидения прервали из-за участника из РФ

Российскому участнику детского Евровидения стало плохо во время репетиции

Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше , сейчас его состояние нормализовалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".

"Во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice участник от России — 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание. Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба, российский дуэт Ооржак и Татьяна Меженцева сегодня в первый раз поднялся на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Ребята два раза прорепетировали свой номер на песню A time for us. Во время третьего прогона Денберел почувствовал себя плохо. Организаторы конкурса были вынуждены прервать репетицию.

"Мальчик серьезно готовился к предстоящему конкурсу и слишком переволновался в ответственный момент. Сейчас он отдыхает в окружении близких. Его состояние нормализовалось", — подчеркнули в пресс-службе.

Организаторы конкурса были вынуждены прервать репетицию и пригласили врачей, которые рекомендовали мальчику временный покой.

Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше.