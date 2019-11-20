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Российскому участнику детского Евровидения стало плохо во время репетиции 

РИА Новости 7 минут назад
Репетицию детского Евровидения прервали из-за участника из РФ
Фото: PR НТВ
Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше, сейчас его состояние нормализовалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
"Во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice участник от России — 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание. Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации", — сообщили в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба, российский дуэт Ооржак и Татьяна Меженцева сегодня в первый раз поднялся на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Ребята два раза прорепетировали свой номер на песню A time for us. Во время третьего прогона Денберел почувствовал себя плохо. Организаторы конкурса были вынуждены прервать репетицию.
"Мальчик серьезно готовился к предстоящему конкурсу и слишком переволновался в ответственный момент. Сейчас он отдыхает в окружении близких. Его состояние нормализовалось", — подчеркнули в пресс-службе.
Организаторы конкурса были вынуждены прервать репетицию и пригласили врачей, которые рекомендовали мальчику временный покой.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше.
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Теги:
В мире , Европа , РИА Новости , Польша
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