Турция захотела войны в Сирии из-за России

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Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить операцию в Сирии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Турция вновь пригрозила возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены [от курдских формирований], то мы вновь начнем операцию", — приводит его слова газета Yeni Safak.
По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма".
Россия и Турция нашли «судьбоносное решение» по Сирии
9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
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Комментарии27 
Теги:
В мире , Видео , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , ИА SANA , Анкара , Сирия , США , Турция
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