Инцидент в Донбассе: Сенцову стыдно за Зеленского

«Стыд за президента»: Сенцов об инциденте с Зеленским в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов , освобожденный ранее из российской тюрьмы, заявил, что ему стыдно за президента Украины . Поводом стало видео со скандальным диалогом Зеленского и националистов-радикалов в Донбассе. «Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца», — написал режиссер в соцсетях. При этом всего три дня назад Сенцов хвалил Зеленского и говорил, что «таких искренних президентов на Украине еще не было». Накануне Зеленский приехал в поселок Золотое, где должно произойти разведение войск Киева и республик Донбасса. Против этого выступают националисты. Зеленский на повышенных тонах пообщался с радикалами и потребовал не мешать мирному процессу. Ранее «Рамблер» сообщал , что лидер «Азова» обвинил Зеленского в разведении войск, заявив, что тот решил «сдать огромную территорию» и пригрозил президенту десятками тысяч радикалов в Донбассе.