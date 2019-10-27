Инцидент в Донбассе: Сенцову стыдно за Зеленского

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«Стыд за президента»: Сенцов об инциденте с Зеленским в Донбассе 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный ранее из российской тюрьмы, заявил, что ему стыдно за президента Украины. Поводом стало видео со скандальным диалогом Зеленского и националистов-радикалов в Донбассе.
«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца», — написал режиссер в соцсетях.
При этом всего три дня назад Сенцов хвалил Зеленского и говорил, что «таких искренних президентов на Украине еще не было».
Накануне Зеленский приехал в поселок Золотое, где должно произойти разведение войск Киева и республик Донбасса. Против этого выступают националисты. Зеленский на повышенных тонах пообщался с радикалами и потребовал не мешать мирному процессу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что лидер «Азова» обвинил Зеленского в разведении войск, заявив, что тот решил «сдать огромную территорию» и пригрозил президенту десятками тысяч радикалов в Донбассе.
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Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Олег Сенцов
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