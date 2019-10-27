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Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов 

Рамблер 55 минут назад
Лидер неонацистской организации «Азов» (запрещена в России) обвинил президента Украины в "сдаче огромной территории" и пригрозил десятками тысяч радикалов.
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Неонацист Андрей Билецкий записал видео, обращенное к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое.
Накануне Зеленский приехал в Золотое, где должно произойти разведение войск Киева и республик Донбасса. Против этого выступают радикалы. В итоге, как информировал «Рамблер», Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами и потребовал не мешать разведению войск.
Сегодня Билецкий заявил в соцсетях, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский «сдает огромную территорию». Неонацист опасается, что Золотое и Петровское станут пилотным проектом.
«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч», — заявил в видеообращении Билецкий.
Он отметил, что «Азов» останется в Золотом.
В России против членов «Азова» возбуждены уголовные дела за похищения людей, истязания и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Прозвище Билецкого — «Белый вождь». Он не скрывает антисемитизма и радикальных неонацистских взглядов. Именно поэтому Билецкий и члены его бандформирования вызывают особое беспокойство на Западе, сообщала ранее BBC.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский
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