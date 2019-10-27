Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов

Лидер неонацистской организации «Азов» (запрещена в России ) обвинил президента Украины в "сдаче огромной территории" и пригрозил десятками тысяч радикалов.

Неонацист Андрей Билецкий записал видео, обращенное к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое.

Накануне Зеленский приехал в Золотое, где должно произойти разведение войск Киева и республик Донбасса. Против этого выступают радикалы. В итоге, как информировал «Рамблер», Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами и потребовал не мешать разведению войск.

Сегодня Билецкий заявил в соцсетях, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский «сдает огромную территорию». Неонацист опасается, что Золотое и Петровское станут пилотным проектом.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч», — заявил в видеообращении Билецкий.

Он отметил, что «Азов» останется в Золотом.