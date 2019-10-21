Секс фестиваль в Германии

В Берлине прошла крупнейшая эротическая выставка в Европе — Venus Erotic Convention. Более 30 тысяч посетителей пришли, чтобы познакомиться с новинками индустрии для взрослых. Об этом рассказал Daily Star.

Главной достопримечательностью Venus стала «Звездная прогулка». Это 20 метровая в длину сцена, где звезды взрослой развлекательной индустрии представляют себя посетителям.

Все желающие могли пройти обучающие секс-семинары, взять автографы у знаменитых порноактрис, а так же принять участие в БДСМ-шоу.