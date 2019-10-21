Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секс фестиваль в Германии 

Рамблер 1 час назад
В Берлине прошла крупнейшая эротическая выставка в Европе — Venus Erotic Convention. Более 30 тысяч посетителей пришли, чтобы познакомиться с новинками индустрии для взрослых. Об этом рассказал Daily Star.
Главной достопримечательностью Venus стала «Звездная прогулка». Это 20 метровая в длину сцена, где звезды взрослой развлекательной индустрии представляют себя посетителям.
Все желающие могли пройти обучающие секс-семинары, взять автографы у знаменитых порноактрис, а так же принять участие в БДСМ-шоу.
«Я не могу представить свою жизнь без ярмарки в октябре. Venus — это часть меня», — поделилась своими впечатлениями модель Микаэла Шефер, которая в восьмой раз принимает участие в Venus.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
В мире , Фото , Микаэла Шефер , Газета Daily Star , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Найдены тела новых жертв банды Шишкана14
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины9
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае107
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал50
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания40
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение