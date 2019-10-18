Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе 

Кремль отреагировал на соглашение США и Турции
Россия рассчитывает получить от Анкары информацию о договоренности между США и Турцией по Сирии.
Названы условия транзита газа через Украину
Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.
Северный морской путь будет заблокирован
Министерство обороны США представило конгрессу "Арктическая доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути.
Украинский Су-27 развеселил зрителей
На авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии украинский истребитель Су-27 «сдул» посетителей реактивной тягой.
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Михаил Горбачев написал Владимиру Путину письмо. Об этом единственный президент СССР сам рассказал «Известиям».
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»
Россия — новый хозяин Ближнего Востока, и это пугает Израиль. Об этом пишет The Times of Israel.
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Украина согласилась рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников стран «нормандской четверки».
В России запретят пластиковые пакеты
В России планируется провести поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщают «Известия».
Соловьев дал совет американцам
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал историю с тремя военными дипломатами, остановленными полицией при попытке въехать в Северодвинск.
Назван заказчик убийства Деда Хасана
Wikipedia
Следствие установило предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного под именем Дед Хасан.