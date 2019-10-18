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Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе 

Рамблер 32 минуты назад

Кремль отреагировал на соглашение США и Турции

Россия рассчитывает получить от Анкары информацию о договоренности между США и Турцией по Сирии.

Названы условия транзита газа через Украину

Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.

Северный морской путь будет заблокирован

Министерство обороны США представило конгрессу "Арктическая доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути.

Украинский Су-27 развеселил зрителей

На авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии украинский истребитель Су-27 «сдул» посетителей реактивной тягой.

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Михаил Горбачев написал Владимиру Путину письмо. Об этом единственный президент СССР сам рассказал «Известиям».

Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»

Россия — новый хозяин Ближнего Востока, и это пугает Израиль. Об этом пишет The Times of Israel.

Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе

Украина согласилась рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников стран «нормандской четверки».

В России запретят пластиковые пакеты

В России планируется провести поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщают «Известия».

Соловьев дал совет американцам

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал историю с тремя военными дипломатами, остановленными полицией при попытке въехать в Северодвинск.

Назван заказчик убийства Деда Хасана

Wikipedia
Следствие установило предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного под именем Дед Хасан.
Комментарии
В мире , Видео , Михаил Горбачев , Владимир Соловьев , Аслан Усоян , Владимир Путин , Пентагон , газета "Известия" , РИА Новости , Газета The Times , Анкара , Киев , США , Турция
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